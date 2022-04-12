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12.04.2022 в 06:10

Владелец франшизы Papa John`s регистрирует домен «Суперпапа»

Ранее владелец товарного знака объявил о приостановке деятельности в России

Владелец франшизы американской сети пиццерий Papa John`s в России ООО «4 Папас» ищет варианты остаться на рынке в случае возможного запрета на использование бренда. Компания уже зарегистрировала несколько доменов, включая «Наш папа» и «Суперпапа», сообщает «Коммерсант».

В начале марта владелец товарного знака заявил, что из-за текущих событий приостанавливает в России операционную и маркетинговую активность и на время отказывается взаимодействовать с местным мастер-франчайзи. Однако в российском офисе Papa John`s рассказали, что продолжат работать в РФ под международным брендом, а создание новых доменов объясняют «защитой от мошеннических сайтов».

Для любой глобальной компании, развивающейся в РФ силами мастер-франчайзи, полный уход с российского рынка невыгоден, отмечает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Повторный выход после стабилизации ситуации потребует значительных вложений в открытие заведений и поиска локальных партнеров с соответствующими инвестициями. Но российский офис мог и сам инициировать отказ от использования бренда Papa John`s, не исключает она, так как франчайзи интересно платить роялти, когда они могут рассчитывать на маркетинговую и операционную поддержку от материнской компании.

В случае если локальный офис по тем или иным причинам вынужден будет отказаться от глобального бренда, развивать новый может быть непросто из-за высокой конкуренции в сегменте пиццерий, предупреждает Рождественская. Американский офис мог запретить открытие новых ресторанов и не согласовывает дальнейшее развитие сети, поэтому именно новые точки могут открываться под другим брендом, полагает эксперт.

Напомним, в конце прошлого года Papa Johns провёл ребрендинг, связанный с антикризисной кампанией после расового скандала 2018 года. В частности, компания представила новый логотип без апострофа.

Papa John’s
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