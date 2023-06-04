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04.06.2023 в 13:53

Владелец бренда Love is... выиграл суд у российского производителя пряников

За нарушение прав на интеллектуальную собственность голландская компания получит 150 тысяч рублей

Нидерландская компания Minikim Holland B.V., которая владеет правами на картинки-комиксы и серию товарных знаков Love is…, выиграла суд у тульского производителя пряников и мармелада ООО «Белёвский продукт». Minikim пыталась отсудить 500 тысяч рублей за нарушение прав на свои бренды, но суд вынес решение о взыскании 150 тысяч рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на судебную картотеку.

Солидарную ответственность понесли производитель пряников ООО «Белёвский продукт» и поставщик — ООО «Компания "Белочка"», с них будет взыскано по 60 тысяч рублей. Еще 30 тысяч заплатит конечный продавец —индивидуальный предприниматель Валентина Пенджоян.

Предметом спора были авторские слоганы, а также фирменное изображение влюбленных мальчика и девочки.

За последние годы Minikim предъявила в российские арбитражные суды около двадцати исков о защите своих прав на бренды. Ответчиками по ним выступали «Альфа-банк», певица Елена Темникова, сеть пиццерий Royal Food, сеть товаров для дома Modi. При этом некоторые иски были удовлетворены частично. Например, «Альфа-банк» суд обязал выплатить компании 255 тыс. руб. компенсации, а также возместить 6,6 тыс. руб. по оплате госпошлины и 7,6 тыс. руб. за судебные издержки.

Love is
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