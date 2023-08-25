Владелец бренда JBL судится с Drivix за музыкальные центры

Harman, которому принадлежит бренд JBL, обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к российской компании Drivix (ООО «Дривикс»), владеющей брендом музыкальных центров Vipe, а также к сетям «М.Видео» и «Эльдорадо». Американский производитель не в первый раз пытается отстоять права на интеллектуальную собственность в стране, сообщает «Коммерсант».

Harman добивается защиты исключительных прав на два промышленных образца, выданных в России на её вертикальные музыкальные центры. Компания требует с российского производителя 5 млн руб. компенсации.

Иски к ритейлерам связаны с тем, что музыкальные системы Vipe продаются в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». При этом они продаются и в других сетевых магазинах электроники, сообщает издание.

Harman — один из самых активных истцов по патентным спорам в России на протяжении последних трех лет, в 2022 году количество инициированных споров выросло в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом. Кроме того, компания активно ведёт борьбу с контрафактом.