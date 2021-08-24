Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+17
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.08.2021 в 07:20

Влад Бумага займется продажей готовых завтраков и кукурузных палочек

Эта продукция востребована у аудитории блогера

7

Популярный видеоблогер, владельц бренда А4 Владислав Бумага запускает бизнес по продаже готовых завтраков, кукурузных палочек и лимонада. Решение выйти в этот сегмент объясняется востребованностью такой продукции у ядра аудитории блогера — детей 6−12 лет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора по развитию бизнеса А4 Руслана Воронецкого.

Для развития проекта создано ООО «Бумажная бумага», в котором блогеру принадлежит 45%, остальные 55% в равных долях распределены между бизнес-партнерами — бывшим вице-президентом по маркетингу в «Данон Россия» Виталиусом Паулюсом и бывшим топ-менеджером розничных сетей «Дикси» и «Пятерочка» Алексеем Клочковым.

Продукция под новым брендом должна появиться в магазинах уже в начале следующего года, товары предполагается продавать в среднем ценовом сегменте. Сейчас идет поиск площадок, которые будут производить продукты, разработка бренда. Инвестиции в запуск проекта без учета продвижения партнеры оценивают в 10−15 млн руб. на каждую категорию, затраты на продвижение не раскрываются. Однако партнеры рассчитывают, что в значительной степени бренд будет рекламироваться на платформах самого блогера.

Партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев оценивает затраты на разработку и продвижение в 30−60 млн рублей. Вероятнее всего, Бумаге удастся запустить нишевый бренд, а развивать его логичнее в категории non-food, полагает он.

Весной этого года Паулюс и Клочков уже запустили аналогичный бизнес с Настей Ивлеевой. Так, компания «Коленки пчелы» будет выпускать чипсы, шоколад и энергетические напитки под брендом «Изи пизи».

Также весной стало известно, что Влад Бумага подписал контракт с Megalicense и планирует продавать в России одежду, канцтовары, сувенирную продукцию, игрушки и продукты питания под своим брендом. Ранее Бумага участвовал в анонсе промоакции ГК «Дикси». Видео блогера попало в #Топ-1 трендов YouTube и собрало более 23 млн просмотров.

Влад Бумага А4
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.