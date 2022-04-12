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12.04.2022 в 12:25

«ВкусВилл» запустил медиа о еде

Читатели смогут увидеть репортажи с производства продуктов

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Сеть магазинов «ВкусВилл» запустила собственное медиа об уникальных продуктах, их создании и влиянии на жизнь потребителя. На сайте уже представлены материалы о ЗОЖ, экологии и душевном спокойствии, сообщили редакции Sostav в пресс-службе магазина.

«Медиа ВкусВилл» находится в отдельном разделе на сайте и представляет собой страницу с тематическим рубрикатором и различным по типу контентом. Идея медиа перекликается с миссией бренда: полезная еда для здорового питания доступна каждому.

На сайте есть несколько разделов:

  • Журнал. Здесь читатели найдут новости, экспертные статьи, лонгриды и короткие форматы.
  • Рецепты. В этом разделе представлены рецепты готовки. Читатель сможет найти наиболее подходящие по сложности, способу приготовления, времени готовки, основным ингредиентам, типу и тематике блюда. Материалы можно отсортировать, исключив в настройках фильтра аллергены.
  • Видео. Репортажи с производства продуктов, интервью с экспертами, мастер-классы от шеф-повара.
  • Подкасты. Здесь аудитория найдёт все выпуски подкаста «Голодные люди» — о еде и о том, как она прочно вошла во все сферы жизни: культурную, психологическую и интимную.

Каждая публикация имеет тематический тег: «Для детей», «ЭкоПросто», «Как производим», «Добрые дела», «Всё для вег-» и другие. Сейчас их 12, но в дальнейшем их планируют дополнять в зависимости от интересов аудитории. Понравившийся материал или рецепт читатели смогут сохранить в «Избранном».

Над созданием медиа работает группа редакции из 13 человек. В команду входят новостники, тематические редакторы, автор репортажей с производств и СММ-редакторы. Команда работала над проектом несколько месяцев. Сам проект был сопряжён с редизайном официального сайта магазина.

Анна Ермакова, лидер проекта по запуску «Медиа ВкусВилл»:

Стоит ли говорить о том, как мы во «ВкусВилле» любим общаться с нашими покупателями? Видя, как нашим подписчикам и посетителям сайта нравится читать наши материалы, мы давно обсуждали идею объединить весь контент «ВкусВилла» под «единой упаковкой». Так и родилась идея медиа, которое сегодня мы презентуем читателям.

Сейчас на сайте уже более 1500 новостей, 730 статей и 780 рецептов — каждый с расчетом детального КБЖУ для удобства пользователей.

В компании также учли, что более 70% трафика идёт с мобильного телефона. Поэтому сайт и медиа полностью адаптивны для мобильной версии.

В декабре прошлого года российская розничная сеть «Магнит» запустила собственное медиа под названием Shopper’s. Издание, посвященное новостям из мира ритейла, работает на основе Telegram-канала «Потребньюс». В проекте Shopper’s задействована бывшая команда «Ведомостей».

Елизавета Немчинова
медиа Ритейл ВкусВилл #онлайнритейл
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