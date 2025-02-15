«ВкусВилл» снял с продажи зефир с металлической стружкой

Роспотребнадзора начал расследование по факту продажи в одном из московских магазинов «ВкусВилла» зафира с металлической стружкой, сообщила пресс-служба ведомства.

Зефир, на которой пожаловались потребители, продавался в магазине «ВкусВилл» на ул. Беломорской в Москве. Как оказалось, мужчина съел несколько зефирок, а в последней обнаружил посторонний предмет, преположительно, это была металлическая стружка.

Зефир производства ульяновской компании ООО «Миэнджел» сняли с продажи. К расследованию уже подключился Роспотребнадзор, ведомство установило, что в реализации находилось 4 упаковки продукции от партии, в которой обнаружен инородный предмет.

Ведомство запросило у «ВкусВилла» пояснения, запрошены дополнительные сведения с целью предотвращения дальнейшей реализации возможно недоброкачественной продукции. Также информация об опасной находке направлена в Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области.

Добавим, это уже не первые проблемы «ВкусВилла» с зефиром. В октябре прошлого года сотни людей пожаловались на отравление зефиром «Классический», купленным во «ВкусВилле». Позже появилась аналогичная информация о зефире «Жизель», продаваемом в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Несмотря на то что «ВкусВилл» опроверг эту информацию, а в X5 Group не нашли ни одной жалобы на зефир в каналах обратной связи с покупателями «Пятерочки», обе компании временно приостановили продажи зефира на мальтите и провели дополнительные проверки.