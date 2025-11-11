Sostav.ru

11.11.2025 в 10:40

«ВкусВилл» регистрирует «Голодных людей»

Подкаст бренда запущен в 2021 году

Роспатент зарегистрировал товарный знак «Голодные люди». Заявку подал ретейлер «ВкусВилл» в июне текущего года, 10 ноября она была одобрена ведомством.

Срок действия исключительного права — 10 лет со дня подачи заявки. Товарный знак зарегистрирован в качестве словесного для трех классов МКТУ, включающих журналы, листовки, публикации, а также разные виды рекламы и маркетинга.

«ВкусВилл Медиа» запустила подкаст «Голодные люди» еще в 2021 году. В них рассказывается о еде и ее влиянии на разные сферы жизни. Например, ведущие выясняют, что едят в разных странах, откуда взялись привычные мифы и какие истории стоят за любимыми блюдами.

Ранее Роспатент зарегистрировал торговую марку Coco Chanel. Заявку подали еще в ноябре прошлого года, в октябре 2025 года ведомство приняло решение о регистрации.

Юлия Топольская
ВкусВилл голодные люди
