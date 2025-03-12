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18+
12.03.2025 в 10:05

«ВкусВилл» открыл первый корнер с косметикой в подмосковной «Меге»

Ретейлер тестирует новый проект, в рамках которого запустил монобрендовый магазин косметики под СТМ

Сеть «ВкусВилл» открыла первый корнер «Вкусвилл Косметика» в торговом центре «Мега Химки». В нем представлены уходовые средства и парфюмерия под собственной торговой маркой. Об этом сообщили в компании.

Там пояснили, что тестируют новый формат «ВкусВилл Косметика», поэтому планируют запустить еще две точки, после чего примут решение о масштабировании проекта.

«ВкусВилл» открыл первый корнер с косметикой в подмосковной «Меге» «ВкусВилл» открыл первый корнер с косметикой в подмосковной «Меге» «ВкусВилл» открыл первый корнер с косметикой в подмосковной «Меге»

Ретейлер активно расширяет бизнес за пределами продуктового сегмента: в последние годы он приобрел сеть кафе «Андерсон», долю в кофейном бренде «Вместе» и сервис доставки еды «Обед.ру». Теперь компания делает ставку на развитие в бьюти-сфере.

«ВкусВилл» открыл первый корнер с косметикой в подмосковной «Меге» «ВкусВилл» открыл первый корнер с косметикой в подмосковной «Меге» «ВкусВилл» открыл первый корнер с косметикой в подмосковной «Меге»

Мария Гимадинова, продакт-менеджер косметики «ВкусВилл»:

По критерию чистого и безопасного состава покупатели выбирают не только продукты питания, но и уходовые средства. К этой простой истине мы пришли в 2015 году, когда на полках «ВкусВилл» впервые появилась косметика. За последний год продажи косметических средств по отдельным категориям выросли в 10−12 раз благодаря запуску новых линеек и товаров.

Монокатегорийный магазин открывает новый приток покупателей в категорию, ведь в магазинах «ВкусВилл» стеллажи с косметикой чаще всего расположены за спиной у кассира: доступ к ним ограничен, и даже постоянные покупатели часто не знакомы с разнообразием косметической линейки.

По оценкам экспертов, опрошенных «Коммерсантом», запуск бьюти-корнеров может стать маркетинговым ходом для привлечения внимания к бренду. Однако высокая конкуренция и изменение потребительских привычек (в том числе переток спроса в онлайн) делают этот сегмент непростым для новых игроков.

МЕГА Косметика ВкусВилл
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