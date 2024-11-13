Всегда вместе: сеть «Вкусно — и точка» запустила «Кидз Комбо» с парными браслетами

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» запустила благотворительную коллекцию «Кидз Комбо», в состав которой вошли парные силиконовые браслеты для родителей и детей. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

«Вкусно — и точка» перечислит 15 руб. с продажи каждой пары браслетов фонду «Семья вместе», помогающему детям и их родителям находиться вместе во время длительного лечения. Вырученные деньги пойдут на развитие благотворительных проектов, в том числе на строительство бесплатных семейных домов на территории больниц.

В новую коллекцию вошли четыре разноцветных браслета с изображением животных и их детёнышей — слона, льва, кошки и собаки. Они объединены общим сердцем, символизирующим связь родителей и детей. На аксессуары также нанесли поддерживающие фразы: «я рядом», «всегда вместе», «вместе с мамой» и «вместе с папой».

Набор будет доступен около месяца во всех заведениях сети, а также в меню доставки и мобильном приложении.

Дарья Назаркина, вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно — и точка»: Мы впервые запускаем благотворительную коллекцию аксессуаров в рамках «Кидз Комбо». Парные браслеты станут тёплым напоминанием для ребёнка и родителя, что на самом деле они всегда рядом, даже если расстались совсем ненадолго. Для нас это ещё одна возможность поддержать фонд «Семья вместе», который оказывает существенную поддержку тысячам семей, чьи дети проходят лечение в больницах.