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11.11.2022 в 12:10

Рестораны «Макдоналдс» в Белоруссии перейдут под бренд «Вкусно – и точка»

Российская компания завершает передачу прав по договору франчайзинга белорусской сети ресторанов

Рестораны «Макдоналдс» в Белоруссии, работающие под управлением унитарного предприятия «КСБ Виктори рестораны», в течение нескольких недель продолжат работу под российским брендом «Вкусно — и точка». Российская компания завершает процедуру передачи прав по договору франчайзинга белорусской сети ресторанов бысторого питания. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе «Вкусно — и точка».

В компании отметили, что до момента перехода сеть продолжит работу на белорусском рынке под брендом «Макдоналдс». Под новым брендом сеть заработает после того, как будут завершены «все необходимые юридические процедуры и решены организационные вопросы».

На сайте «Макдоналдс» в Белоруссии указано, что компания сохранит все рабочие места, «гостеприимный сервис» и разнообразное меню. «Мы заранее сообщим точную дату начала работы под брендом «Вкусно — и точка» и ответим на все интересующие вопросы, связанные с продолжением работы компании», — говорится в сообщении.

«Подписание договора о франчайзинге — очень важный шаг для нашей компании, фактически мы выходим на новый для нас рынок. Теперь «Вкусно — и точка» будет работать не только в России, но и в Беларуси, и это только начало!», — отметил владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор.

В Белоруссии под управлением «КСБ Виктори рестораны» работает 25 предприятий сети «Макдоналдс» в шести городах, ежегодно они обслуживают более 10 млн посетителей. Решение о дальнейшей работе в качестве франчайзи «Вкусно — и точка» позволит компании сохранить более 2 тыс. рабочих мест.

«Макдоналдс» в России объявил об уходе с из страны в середине мая, однако бизнес приобрёл российский инвестор Александр Говор. В июне первые точки приостановившего работу McDonald's вновь приняли первых посетителей под новым брендом.

Вкусно – и точка «Макдоналдс» в Белоруссии
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