«ВКонтакте» запустит опросы в играх

«ВКонтакте» запустит на своей игровой платформе профессиональные опросы. Они дополнят уже существующие варианты заработка для разработчиков — рекламу и внутриигровые продажи, а также будут полезны рекламодателям, сообщают «Ведомости».

За каждый опрос разработчик сможет получить до 35 тыс. руб., «ВКонтакте» удержит только фиксированную комиссию. Сумма будет зависеть от количества респондентов. По итогам третьего квартала аудитория игровой платформы составляет порядка 7,5 млн пользователей в месяц. В игре можно запустить сразу несколько опросов. Панируется, что новое направление увеличит доход соцсети на 1−3%.

Топ-менеджеры крупных рекламных групп заявили изданию, что спрос на маркетинговые опросы сейчас формирует довольно широкий круг рекламодателей. Формат полезен компаниям, которые хотят получить инсайты о своей аудитории, быстро протестировать новые гипотезы или проверить эффективность размещений. В перспективе запрос на этот вид коммуникации будет только расти.

Основатель Digital Church Марк Хлуднев поясняет, что от показа рекламного ролика маркетинговый опрос отличает то, что пользователь вовлекается в процесс, проходит своеобразный квест. Опираясь на его результаты, компания может понять, куда направить инвестиции: в изменение существующего продукта и его позиционирование либо в запуск нового и в кампанию по его продвижению.

Популярность формата будет зависеть от того, насколько он будет адаптирован под запрос рекламодателей, уверены эксперты. При этом важно, чтобы он не воспринимался как помеха в игре, а был ей нативным продолжением или креативно раскрывал продукт, резюмирует исполнительный директор агентства Havas Media (Россия) (входит в АДВ ) Елена Ермакова.

Сейчас онлайн-опросы проводят компании Tiburon, OMI, Ipsos, «Яндекс. Взгляд», «Анкетолог». В августе на этот рынок вышла и «Почта России». Широкое присутствие по всей стране позволит оператору собирать мнения в разных регионах и среди разных слоев населения, включая тех, кто не пользуется интернетом.