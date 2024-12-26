YouTube потеряет более 20 млрд руб. в РФ в случае блокировки

YouTube в случае блокировки в России может потерять более 20 млрд руб. рекламных доходов. Блогеры будут вынуждены пересмотреть свои стратегии и подходы к выбору новых каналов коммуникации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

В настоящее время на YouTube приходится до 50% объемов всего рынка инфлюенс-маркетинга, более 20 млрд рублей в год. Полная блокировка этого сервиса приведет к тому, что эти средства на время покинут рынок, пока не произойдет полная перестройка с российскими платформами во главе.

Глава инфлюенс-агентства «Почва» (входит в АБА) Георгий Лапшаков подтверждает, что в 2025 году начнется перераспределение бюджетов — бренды будут вынуждены пересмотреть свои стратегии и подходы к выбору новых каналов коммуникации, таких как «ВКонтакте» и Telegram.

«Наиболее вероятно, что YouTube повторит судьбу Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) — мы увидим постепенное падение трафика, которое затем стабилизируется на определенном уровне. Часть аудитории останется, используя VPN, и сохранятся активные авторы, но их количество и влияние будут далеки от того уровня, что был до замедления», — отметил он.

В 2025 году рынок инфлюенс-маркетинга может вырасти до 55 млрд руб., прогнозируют в АБА. «В ближайшие годы мы будем видеть развитие, скорее связанное с общими макроэкономическими показателями и ситуацией на рекламном рынке», — заключили в ассоциации.