VK запустит аналог HeadHunter

Холдинг VK разрабатывает собственный агрегатор вакансий. Проект «Карьерный Хаб» будет реализован в партнерстве с SuperJob, сообщает РБК со ссылкой на источники.

В VK соответствующие планы подтвердили, но детали раскрыть отказались. В SuperJob также подтвердили запуск проекта в партнерстве с VK.

По словам собеседника издания, агрегатор будет дублировать объявления Superjob, а также опубликованные в профильных сообществах соцсети «ВКонтакте».

Оригинальные вакансии, размещенные только в «Карьерном Хабе», будут иметь приоритет в выдаче. VK уже заключил контракты на размещение информации о поиске сотрудников на своем сервисе с госкорпорацией «Росатом», автомобильной группой «Авилон», нефтегазовым холдингом «Сибур» и рядом других компаний.

По оценке экспертов, VK вложил в техническую часть проекта не менее 300−400 млн руб. Но если компания планирует выйти на рынок быстро, основные затраты (до 3−4 млрд руб. в год) будут направлены на маркетинг.

Эксперты видят потенциал сервиса на фоне кадрового дефицита. По данным SimilarWeb, самым популярным сервисом поиска работы в России выступает HeadHunter. Далее следуют Superjob и Profi.ru.

Ранее сообщалось, что 80% российских компаний сталкиваются с дефицитом сотрудников. Особенно остро проблема ощущается в производственных фирмах и транспортно-логистических организациях.