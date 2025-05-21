VK обновил «Ответы Mail»

Холдинг VK перезапустил сервис «Ответы Mail». У сервиса, работающего с 2006 года, изменился дизайн и расширился набор функций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

У платформы расширился перечень форматов контента, добавились фото, видео и опросы, появились персонализированные ленты пользователей. Кроме того, VK внедрил систему разных типов постов для публикаций: «Мнения», в которых отвечающие смогут выражать личный опыт, «Знания» для конкретных и однозначных ответов и «Истории», в которых будет возможна публикация полноформатных статей.

Сервис изначально позиционировался как «социальный поисковик». Функционал сервиса предлагал пользователям возможность задавать вопросы, ответы на которые давали другие пользователи. Однако, по словам его представителей, сервис уже вышел за эти рамки.

«Пользователи стремятся не только к правильным, но и к человечным ответам, разнообразию мнений, живому опыту, поддержке и сопереживанию», — отметили в компании.

Ежемесячная аудитория «Ответов Mail» в январе 2025 года составила 38,6 млн, ежедневная — 3,7 млн. За 2024 год среднемесячная аудитория выросла на 26%, ежедневная — на 38%. Зарабатывает сервис в основном на рекламе. В будущем компания планирует зарабатывать на нем по 0,4 млрд руб. в год.

В прошлом году Mail провел масштабное обновление — изменил интерфейс и визуальный стиль, а также представил нового маскота.