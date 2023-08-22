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22.08.2023 в 09:06

Первые три «дочки» VK зарегистрировались в калининградском САР

Регистрация материнской холдинговой компании находится в процессе

Три дочерние международные компании холдинга VK — «ВК МГЛ Лимитед», «ВК Эквити» и «ВК Образовательные Технологии» — включены в реестр участников специального административного района (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, следует из данных, опубликованных на сайте управляющей компании САР АО «Корпорация развития Калининградской области».

В VK «Интерфаксу» подтвердили перерегистрацию трёх «дочек», добавив, что регистрация материнской холдинговой компании находится в процессе. До редомициляции [реорганизация юрлица, при которой меняется страна регистрации и юрадрес компании — прим. Sostav] все три компании были зарегистрированы на Кипре. Учредителем и владельцем их 100% долей значилась VK Company Limited.

Ранее совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию с Британских Виргинских островов в Россию. После государственной регистрации в стране VK станет международной компанией публичным акционерным обществом «ВК» (МКПАО «ВК») c местом нахождения в САР на острове Октябрьский.

VK САР
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