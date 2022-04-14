«Витрина ТВ» назначена единым сервисом трансляции телеканалов в интернете

Компания «Витрина ТВ» назначена единственным поставщиком контента телеканалов, входящих в два цифровых мультиплекса, в интернете, следует из приказа Роскомнадзора от 25 марта, размещённого на сайте регулятора. Договор с компанией заключён на пять лет.

«Наделить ООО «Витрина ТВ» полномочиями по обеспечению распространения общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», — говорится в документе.

По данным Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ), решение принято 23 марта на заседания комиссии по отбору уполномоченной организации. На нём присутствовали 18 членов комиссии, единогласно проголосовавшие «за».

До 15 апреля «Витрина ТВ» должна предоставить в Роскомнадзор отчёт по комплексному тестированию на проникновение корпоративной информационной системы.

ООО «Витрина ТВ» создали четыре крупнейших российских медиахолдинга — ВГТРК, «Национальная медиа группа», «СТС Медиа» и «Первый канал» в 2018 году. Целью создания организации стала разработка стандартов вещания эфирных телеканалов в интернете, борьбы с пиратством и работы с ОТТ-операторами.

В марте 2019 года в состав учредителей платформы вошёл медиахолдинг «Газпром-медиа», которому перешла доля в 25%. Сейчас «Витриной ТВ» компании владеют в равных долях, а возглавляет сервис Сергей Сторожев.

В первый цифровой мультиплекс входят «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». Второй цифровой мультиплекс представлен «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».

Транслировать контент 20 центральных ТВ-каналов через единый плеер аудиовизуальные сервисы обязали с октября 2021 года. Закон поддержали телехолдинги, которые хотят контролировать свой контент и рекламные вставки в нём в онлайн-среде.