Visa сократила межбанковскую комиссию для фастфуда до 0,5%

Visa вдвое сократила межбанковскую комиссию (interchange — процент, который банк-эквайер платит банку-эмитенту при оплате картой) для небольших предприятий быстрого питания. Раньше она составляла 0,95% по большинству карт, а по премиальным достигала 2,35% — теперь комиссия составит 0,5% по всем картам, если сумма чека не превышает 500 руб., сообщает «Коммерсантъ».

По словам Алексея Маслова, сопредседателя комитета по платежным системам Ассоциации банков России, платежные системы регулярно пересматривают межбанковские комиссии с целью «балансировки». Закрытие программ льготных ставок значит, что они выполнили свою задачу либо оказались неэффективны, пояснил эксперт.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров заявил, что увеличение interchange способствует увеличению выпуска карт, а снижение — заставляет банки-эквайеры и торгово-сервисные предприятия развивать операции с картами.

Эксперты отмечают, что в условиях растущих цен вероятно, что потребители будут чаще покупать еду в уличном фастфуде и Visa заинтересована в переводе трафика в безналичный оборот.

При этом ранее Visa сообщила, что с февраля 2022 года поднимет межбанковскую комиссию за оплату картами в магазинах. Так, для супермаркетов она вырастет с 1 до 1,3%, а крупные магазины мебели, бытовой техники и курьерские службы лишатся льготного тарифа.