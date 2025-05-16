Виктория Курчанова назначена коммерческим директором платформы продвижения Wildberries & Russ

Объединенная компания Wildberries & Russ в рамках реализации стратегии развития объявила о назначении Виктории Курчановой на позицию коммерческого директора платформы продвижения Wildberries & Russ. Виктория присоединилась к команде Департамента медиа под руководством управляющего директора Бориса Пешняка.

На новой должности она будет отвечать за развитие бизнеса, управление коммерческими рекламными активностями, поддержку продаж, работу с ключевыми клиентами и укрепление партнерских связей. В ее зоне ответственности также окажется расширение географического присутствия платформы и развитие рекламных решений RWB Media.

Виктория Курчанова обладает более чем десятилетним опытом в сфере IT, продаж и клиентского сервиса. С 2012 по 2019 год она занимала различные позиции в компании «Яндекс», где с 2017 года руководила направлением региональных продаж. С 2019 по 2024 год возглавляла коммерческий блок «Авто.ру».