«Википедия» внесла в чёрный список СМИ, связанные с Евгением Пригожиным

Интернет-энциклопедия «Википедия» внесла в черный список четыре связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным и «фабрикой троллей» СМИ, в частности «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), издание «Народные новости» и «Экономика сегодня», а также газету «Журналистская правда».

По словам представителей площадки, повестка этих изданий «крайне специфична», они часто искажают факты, а деятельности авторитетных организаций в их материалах зачастую очернена.

«Это однозначно источники политической дезинформации. Их главная задача — борьба с политическими оппонентами, что противоречит целям и задачам «Википедии». Включив эти СМИ в спам-лист, мы ничего не теряем», — прокомментировали представители «Википедии».

"Википедия" заявила, что будет использовать другие источники при освещении провластной точки зрения. Если же в связанных с Пригожиным СМИ будут уникальные материалы, то редакторы готовы «обсудить точечное добавление».

В РИА ФАН считают запрет на ссылки в «Википедии» актом политической цензуры со стороны Запада.

«Платные пропагандисты крупнейшего американского портала Wikipedia приняли решение заблокировать четыре российских информационных сайта, чтобы лишить пользователей Рунета независимой от США информации», — написали в издании.