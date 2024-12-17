VIII премия «НПБК. Эффективность» объявляет полный состав жюри

Более 100 экспертов выберут лучшие маркетинговые решения года. Среди них — представители О’STIN, HAVAL, Wink, METRO, Kaspersky, М.Видео-Эльдорадо, OMODA&JAECOO, ВкусВилл и других. Премия принимает заявки до 24 января 2025 года.

В этом сезоне премия «НПБК. Эффективность» представляет два отдельных экспертных совета: для направления маркетинговых коммуникаций и для технологических решений. Это позволит максимально точно оценить работы, учитывая специфику каждого сегмента.

Как отмечает Ольга Боброва, корпоративный директор по маркетингу медиахолдинга Independent Media, премия стала важным драйвером для индустрии.

Ольга Боброва, корпоративный директор по маркетингу медиахолдинга Independent Media: На мой взгляд, это уже своеобразное “место силы” для индустрии и идеальная площадка для нетворкинга. Премия задает единую систему координат, индицирует актуальные метрики, выявляет новые таланты и масштабирует уникальную экспертизу. Все это помогает всем нам двигаться вперед, сосредотачиваясь на эффективных решениях.

Судейский корпус включает владельцев и топ-менеджеров крупнейших российских компаний, а также ведущих игроков медиарынка. Уникальность премии подчеркивает высокая доля представителей рекламодателей — они составляют около 70% состава жюри.

Жюри «Маркетинговые коммуникации»

Ольга Боброва, корпоративный директор по маркетингу, Independent Media;

Василий Туровец, управляющий партнер Sky Alliance;

Оксана Трофимова, заместитель вице-президента по маркетингу, БКС мир инвестиций;

Екатерина Красавцева, начальник управления маркетинговых коммуникаций, Газпром нефть;

Иванова Елена, директор по маркетингу и Growth hack, SOKOLOV;

Юлия Семакова, управляющий партнер Natura Siberica;

Юрьева Виолетта, директор по маркетингу, Divage;

Дмитрий Ульяшенко, генеральный директор, Havas Media;

Юлия Кубеш, руководитель направления по рекламным продуктам, Мегафон;

Алексей Парфун, co-founder, ReFace Technologies;

Всеволод Плохов, директор по маркетингу, Samsung CIS, и другие.

Судьи ожидают от участников свежие идеи и прорывные проекты, которые смогут задать новые ориентиры для индустрии. «Хочу увидеть что-то новое, яркое, то, что раскачает индустрию, поднимет планку и задаст нестандартный вектор развития. Пора удивляться самим и удивлять других», — добавляет Ольга Боброва.

Жюри «Технологические коммуникации»

Вячеслав Глебов, head of Digital, OMODA&JAECOO;

Денис Гнатенко, руководитель по поддержке маркетинговых продуктов билайн adtech;

Дмитрий Чеклов, основатель и президент, Hybrid;

Сергей Ефимов, исполнительный директор, OMD Resolution / Group 1;

Димитрис Ваяс, руководитель медийных активов, Группа АДВ;

Юлия Грейс, CEO deputy, Media Wise;

Елена Коршак, руководитель акселерационных программ, Okkam MarTech;

Иван Парышев, CEO и сооснователь, AstraLab;

Юрий Панов, вице-президент по трансформации, ГК Родная Речь и другие.

Юлия Грейс, заместитель генерального директора Media Wise и сопредседатель комитета AdTech АКАР, подчеркивает, что технологическое направление премии — это возможность показать, как сложные инструменты AdTech и MarTech могут влиять на стратегические результаты.

Юлия Грейс, заместитель генерального директора Media Wise и сопредседатель комитета AdTech АКАР: Участие в премии дает возможность не только продемонстрировать технологическое лидерство, но и вдохновить рынок на использование инноваций, которые повышают эффективность стратегий брендов. Это win-win стратегия для всех участников индустрии.

Ознакомиться с полным списком экспертов и подать заявку на участие до 24 января 2025 можно на официальном сайте.