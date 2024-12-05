Строительные компании и риелторы стали чаще общаться по видеосвязи

Россияне начали активнее пользоваться сервисами для видеоконференций. Осенью трафик тематических приложений увеличился на 78% в годовом выражении. За два года строительные компании и организации из сферы недвижимости стали чаще применять сервисы для коммуникаций. Таковы результаты исследования «МегаФона» и сервиса онлайн-коммуникаций «Контур.Толк», которое есть в распоряжении Sostav.

Указанные отрасли увеличили свои доли и вошли в топ-10 секторов, которые наиболее активно используют сервисы видеосвязи. Это может быть связано с ростом строительного сектора в целом и объёмом вводимой недвижимости. Продавцы продвигают онлайн-показы, а застройщики созваниваются с компаниями-подрядчиками.

Лидерами по внедрению сервисов онлайн-встреч остаются образовательные учреждения (23% всех подключений), IT-сфера (13%) и консалтинговые компании (8%).

Наибольшее число гигабайт россияне тратят в Zoom и Skype. Среди других популярных платформ для видеоконференций — «Яндекс Телемост», Pruffme, SaluteJazz и «Контур.Толк».



По динамике переданного трафика среди российских решений лидируют «Яндекс Телемост» (плюс 73% к показателю сентября-ноября 2023 года), Pruffme (плюс 37%) и «Контур.Толк» (плюс 32%).

38% пользователей приложений для видеоконференций — это люди в возрасте от 35 до 44 лет. Четверть всех участников видеоконференцсвязи — пользователи от 25 до 34 лет. Среднее время встречи составляет 31 минуту.

В топ регионов-лидеров по количеству проведённого времени в сервисах онлайн-встреч с начала делового сезона вошли Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, а также Татарстан и Самарская область.

Раньше всех в стране совещания проводят жители Новосибирска — пик активности приходится на 9:00 по местному времени. На Урале самое популярное время для совещаний — 11:00, в Москве и Санкт-Петербурге — 10:00. В двух столицах чаще других общаются по ночам, в остальных регионах графики активности в это время близки к нулю.