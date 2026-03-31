Дешевле проверить, чем судиться: авторское право и экономика легального контента

Бренды монтируют ролики коротких форматов для таргета не только из своих записей, но и берут фрагменты со стоков, блогов и СМИ. Однако далеко не все задаются вопросом о правах на использование такого контента: статья 1301 ГК РФ «Ответственность за нарушение исключительного права на произведение» устанавливает фиксированную компенсацию за нарушение исключительного права. По закону правообладатель может потребовать от 10 тыс. до 10 млн рублей за одно нарушение, и доказывать убытки ему не придется.

Именно так смешной мем или нарезка из фотографий котика может стать причиной для блокировки ролика и канала, срыва кампании, а также судебных разбирательств. Кирилл Кнауб, основатель LegalTech-платформы защиты авторских прав «Копидефенд», разбирает, из чего складывается проверка прав на видео, какие лицензии бывают и где именно маркетинговые команды могут «споткнуться» в первую очередь.

Что именно защищает авторское право

В одном ролике может быть пять-шесть самостоятельных объектов авторского права. Это видеоряд, операторская работа, монтаж, музыка (мелодия и текст), отдельная звукозапись, сценарий, закадровый текст, графика, анимация и шрифтовые решения. Каждый элемент принадлежит кому-то и проверяется независимо от остальных.

Статья 1259 ГК РФ «Объекты авторских прав» ​​определяет, что именно считается объектом авторского права. Под защитой оказывается любая творческая форма: визуальный ряд, монтаж, графика. Можно скопировать идею ролика, но не его конкретную реализацию. Причем закон одинаково защищает контент и в коммерческом, и в некоммерческом контексте. Разница будет не только в размере ответственности, но и в том, что написано в конкретной лицензии.

Поэтому, перед тем как размещать чужой или частично чужой ролик в сети, стоит проверить его содержание и убедиться в наличии прав на каждую его часть.

Где возникают ошибки

Покупка трека в iTunes или его скачивание из Spotify не дает права использовать музыку в коммерческих и корпоративных целях. В таких случаях речь идет только о личном использовании. С YouTube Audio Library ситуация похожая — библиотека действительно разрешает ряд сценариев, но таргетированная реклама в этот набор не входит.

Есть и другое распространенное заблуждение, будто бы короткий фрагмент чужого видео, например до 30 секунд, можно использовать без последствий. Это не так, потому что российское законодательство не устанавливает безопасного порога по длительности. Ни три секунды, ни тридцать сами по себе ничего не меняют — без согласия правообладателя значение имеет не хронометраж, а сам факт использования.

Не решает вопрос и простое указание автора. С этической точки зрения это корректно, но юридически атрибуция не заменяет лицензию. Возраст ролика тоже не дает никаких послаблений. Единственное исключение — переход контента в статус общественного достояния спустя 70 лет после смерти автора. Здесь легко ошибиться: сам архивный фильм может быть свободным, а права на музыку в нем или свежую оцифровку все еще кому-то принадлежат. В остальных случаях срок охраны авторских прав не зависит от того, насколько старый контент использован и следит ли за ним правообладатель.

Та же логика действует и в отношении видео из соцсетей. Условия TikTok, Instagram* и YouTube позволяют платформам показывать контент внутри собственных сервисов, но не передают права на его использование третьим лицам. Если ролик нужен для рекламы, необходимо отдельное письменное согласие автора. В разрешении фиксируются цели, каналы, сроки и территория. Отдельно стоит проверить, нет ли в ролике чужой музыки или стороннего контента. Если работа с пользовательскими видео поставлена на поток, оформление можно делегировать специализированным UGC-агентствам.

Кирилл Кнауб, основатель LegalTech-платформы защиты авторских прав «Копидефенд»: Важно, что доктрина Fair Use (добросовестного использования) у нас не действует. В российском законодательстве есть статья 1274 ГК о «Свободном использовании произведений в информационных, научных, учебных или культурных целях», которая разрешает бесплатное цитирование, но она работает только для информационных, научных и образовательных целей. Реклама в этот перечень не попадает.

Какие лицензии бывают и что проверять в договоре

Лицензии на видео делятся на исключительные, когда права получает только лицензиат, и неисключительные, когда правообладатель может выдать такие же права другим. Отдельно стоит упомянуть "Creative Commons" — набор стандартизированных условий, при которых автор заранее разрешает бесплатное использование, но с конкретными ограничениями. На популярных стоках вроде Shutterstock, Adobe Stock и Getty предлагаются два основных типа лицензий:

базовая Royalty-Free (RF) работает по принципу разовой оплаты;

Rights-Managed (RM), где стоимость зависит от каждого конкретного показа, территории и сроков.

По опыту «Копидефенд», для рекламных проектов чаще выбирают RF-лицензию, поскольку она не требует повторных платежей. При этом приставка free не делает ее бесплатной и есть ряд ограничений, о которых легко забыть. Например, Shutterstock ограничивает использование материалов в рекламных кампаниях с охватом более 500 тысяч показов, запрещает применение в политической рекламе и на физических товарах для продажи. Если проект предполагает масштабное распространение, требуется лицензия на расширенное коммерческое использование, также называемая Extended License.

Стоит помнить и о том, что стоковая лицензия не всегда автоматически дает право использовать внешность людей, изображенных на фото или видео. Для этого нужен отдельный документ — model release, который подтверждает согласие модели на коммерческое использование изображения.

Помимо типа лицензии важно внимательно изучить и сам договор. Ключевые параметры здесь:

территория использования, например, Россия, СНГ или весь мир;

срок действия лицензии — неделя, месяц, год, десятилетия и т. д. ;

; список каналов распространения, среди которых могут быть соцсети, телевидение, наружная реклама — каждый канал указывается отдельно;

допустимый тираж и возможность сублицензирования.

Если территория и срок в договоре не прописаны, по умолчанию действует ст. 1235 ГК РФ «Лицензионный договор», регулирующая условия лицензионного договора, — использование материала ограничивается территорией России и сроком в пять лет.

Как проверить права перед публикацией

Этапы проверки одинаковы для любых каналов, будь то таргет, Reels или корпоративный сайт:

сначала видео разбирается на составные части: видеоряд, музыка, графика, текст и лица в кадре;

по каждому элементу устанавливается правообладатель, проверяется, покрывает ли лицензия нужные способы использования, территорию, срок и тираж;

каждый шаг должен быть зафиксирован письменно и сохранен. Фиксировать нужно и скриншоты лицензий, и договоры, и переписку. В спорной ситуации именно эти файлы станут доказательной базой.

Техническая проверка картинок проводится с помощью Google Images и TinEye, а отечественные материалы лучше искать через «Яндекс.Картинки». Для видео на YouTube есть встроенная система Content ID, она автоматически находит чужой контент и подсвечивает его прямо во время загрузки видео. Если спорный фрагмент оставить, то его владелец вправе забрать себе доход с рекламы, собирать статистику просмотров или просто заблокировать ваш ролик.

По отношению к музыке у каждого трека есть два слоя прав. Принадлежность текста и мелодии подтверждается в РАО, права на аудиозапись закрепляются в ВОИС или ФРАП. Иностранный контент отслеживается через сервисы ASCAP, BMI и SESAC. Если нужен трек с готовой лицензией для рекламы, можно воспользоваться библиотеками Artlist, Musicbed, Epidemic Sound или Soundsnap, их подписка покрывает коммерческое использование.

Кирилл Кнауб, основатель LegalTech-платформы защиты авторских прав «Копидефенд»: Ни один автоматический сервис не даст стопроцентной защиты от ошибок. Финальную проверку всегда нужно проводить вручную.

Особые случаи: сгенерированный контент и чужие логотипы

Специального закона про сгенерированное в ИИ-сервисах видео в России пока нет, поэтому применяются общие нормы ГК. Юристы выделяют три главные проблемные зоны:

использование чужих исходников для обучения модели создает риск претензии правообладателя;

появление реального человека в кадре требует его согласия по статье 152.1 ГК «Охрана изображения гражданина» о защите изображения гражданина вне зависимости от применения нейросетей;

проверки ФАС на предмет достоверности сгенерированной рекламы тоже нужно учитывать, окончательные правила маркировки AI-контента ведомство еще формирует.

Практичнее всего указывать факт генерации в метаданных и, если нужно, в самом ролике. Это полезно делать не только ради правовой безопасности, но и для снижения репутационных рисков.

С логотипами в кадре пересекаются не только режимы авторского права, но и товарного знака. Показать чужой лого можно, если он попал в кадр случайно и не несет смысловой нагрузки, или в контексте сравнительной рекламы по статье 5 ФЗ «О рекламе», устанавливающей общие требования к рекламному контенту. Использовать чужой бренд для продвижения своего продукта нельзя — в этом случае претензия может прилететь и от правообладателя по ГК, и от ФАС.

Как защитить собственное видео

Авторское право возникает в момент создания ролика, и регистрировать его нигде не нужно. Но если дойдет до спора, понадобится доказать, что контент ваш и создан раньше, чем появилась копия.

Для этого стоит сохранять с самого начала проекта: исходные файлы с метаданными геолокации и времени, черновики, раскадровки, рабочую переписку с командой и договоры с подрядчиками.

Из технических средств для защиты видео можно использовать невидимый водяной знак, который встраивается в пиксели и помогает доказать происхождение в суде. Такая метка внедряется методами стеганографии без ущерба для визуала. Настроить защиту можно через инструменты из ряда Digimarc и Imatag. Для защиты дорогого эксклюзивного контента применяют DRM-системы, которые на уровне кода блокируют скачивание и запись экрана. Однако для обычных рекламных роликов в соцсетях этот инструмент слишком сложен и дорог в интеграции.

В свою очередь, надежную фиксацию даты публикации обеспечивает нотариальное заверение или процедура депонирования в специализированном реестре.

Если правонарушение уже произошло, сначала подается жалоба на платформе, затем досудебная претензия, а при необходимости иск. Доказывать размер убытков правообладателю не потребуется, поэтому компенсация по статье 1301 ГК «Ответственность за нарушение исключительного права на произведение» составит от 10 тысяч до 10 миллионов рублей за одно нарушение.

Одно правило вместо десяти

Расходы на легальный контент несоизмеримо ниже, чем стоимость одного судебного спора. Встроить проверку прав в продакшен-процесс дешевле, чем разбираться с последствиями. На практике достаточно одного человека в команде, который перед запуском пройдется по лицензиям, зафиксирует документы и убедится, что каждый материал используется легально.

*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией на территории РФ