Видео для Wildberries: как увеличить продажи с помощью разных форматов роликов

Когда покупатель долго выбирает товар на маркетплейсе, статические изображения со временем начинают казаться однообразными. И вдруг среди них внимание привлекает карточка, где товар буквально оживает на экране: демонстрируется в динамике, приближается, позволяя рассмотреть детали, а затем сопровождается ключевыми характеристиками. Удобно, не правда ли? Такие видеоролики — эффективный инструмент для продавца, помогающий повысить конверсию. Максим Колесов, руководитель AI-сервиса Salist, рассказал Sostav, как превратить видеоролик в карточке товара из простого дополнения в эффективный инструмент, который не только рассказывает о продукте, но и убеждает покупателя совершить покупку.

Почему видео так популярны на карточках Wildberries?

На это влияет ряд причин.

Во-первых, видео — это быстро и удобно. Современные покупатели хотят получать информацию о товаре, но делать это с минимальными затратами времени. Согласно исследованию Wyzowl, 98% людей смотрят видео о различных продуктах, чтобы узнать о них больше, а 78% ответили, что хотели бы видеть именно короткие видео. Вместо того чтобы читать длинные описания, человек хочет посмотреть ролик длиной 15−30 секунд.

Во-вторых, видео повышают доверие аудитории. Когда покупатель видит товар в действии, он чувствует себя увереннее и ощущает заботу продавца. По данным того же исследования, 91% опрошенных сказали, что качество видео влияет на их доверие к бренду.

В-третьих, видео увеличивают продажи. На Wildberries, где нет возможности потрогать товар руками, видео становится главным способом «приблизить» его к покупателю. Многие продавцы отмечают, что после добавления ролика конверсия растет на 20−40%. Международные данные подтверждают пользу видео для продаж. Согласно исследованию агентства DemandSage, 82% людей заявляют, что просмотр видео когда-либо влиял на их решение о покупке товара или услуги.

К тому же видео помогают снизить количество возвратов. Покупатель, который заранее увидел, как выглядит товар и как он работает, с меньшей вероятностью разочаруется после получения заказа. А это важно как для продавцов, так и для самого маркетплейса.

Так что, если вы до сих пор не используете видео в карточках своих товаров на Wildberries, самое время задуматься об этом. Ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

Типы и форматы видео на карточках

Для того чтобы получить все эти преимущества, важно выбрать правильный формат и тип ролика в зависимости от товара и ваших возможностей.

Вот два основных типа видео:

Модельное. В этом видео товар представлен на модели. Такой формат идеально подходит для одежды, обуви и аксессуаров. Он позволяет оценить, как товар будет смотреться в реальной жизни на фигуре. Предметное. Оно фокусируется на самом товаре, его деталях, текстурах и функциях. Это особенно полезно для техники, мебели, аксессуаров и прочих продуктов, которые не надевают на тело. Предметные ролики помогают рассмотреть все детали, которые невозможно увидеть на общем фото.

Помимо типов, важны и форматы — способ, стиль подачи информации о продукте. От формата зависят структура и содержание ролика. Вот главные форматы, которые стоит знать.

Формат 1. Распаковка

Покупатель видит, как товар приходит в упаковке, как ее открывают и что входит в комплект поставки. Человек понимает, что товар соответствует описанию, убеждается в качестве упаковки, получает ощущение, будто сам открывает заказ. Особенно хорошо этот формат работает для игрушек, электроники и гаджетов, различных наборов, товаров для дома и кухни, автотоваров, спорттоваров и других.

Примеры:

кухонная техника — показываем комплектацию: насадки, инструкции, гарантию;

мебель — демонстрируем, как упакованы детали, есть ли инструкция по сборке;

наборы для тренировок — показываем все элементы: скакалки, эластичные ленты, перчатки.

Формат 2. Демонстрация товара

Этот формат показывает, как продукт выглядит в реальной жизни, но без применения. Ролик помогает покупателю лучше понять масштаб, пропорции товара, оценить его цвет, материалы, фактуру. Человек может убедиться, что товар сделан аккуратно и соответствует заявленным стандартам.

Примеры:

одежда — демонстрируем крупным планом швы, ткань, молнии, пуговицы, подкладку;

техника — показываем экран, кнопки, разъемы, дисплей, блок камер, материалы корпуса;

ювелирные изделия — показываем драгоценный камень, огранку, клеймо, застежку, гравировку;

сумки и рюкзаки — показываем ткань, швы, отделения, карманы, молнии, подкладку, ремни или крепления.

Формат 3. Использование товара

Здесь все понятно по названию: продавец показывает продукт в процессе применения. Например, он демонстрирует пять режимов работы кухонного комбайна или главные функции смарт-часов. Видео помогает покупателю представить, как он будет использовать товар в реальной жизни, оценить его удобство и функциональность, сопоставить свои задачи с теми, которые решает продукт. Этот формат особенно важен для сложных продуктов, которые нужно «попробовать», чтобы понять их ценность. К примеру, для различной техники: бытовых приборов, электроники, инструментов для строительства, ремонта, сада и других. Также он хорошо подходит для декоративной косметики, сложных детских игрушек и наборов для творчества.

Примеры:

умная колонка — воспроизводит музыку, отвечает на вопросы и управляет умным домом;

электрический самокат — разгоняется, плавно набирает скорость, тормозит и складывается;

палетка теней для век — показываем способ нанесения, сочетания цветов в разных макияжах, как тени выглядят при разном свете.

Формат 4. Модельный показ

Классический пример — ролик с одеждой, где модель ходит и поворачивается, а камера снимает общие планы и делает акценты на деталях, например, рукавах, пуговицах или молнии. Покупатель видит, как товар сидит на человеке. Это помогает оценить посадку, пропорции и длину. Он также может оценить сочетаемость с другими вещами и получает вдохновение для создания образов.

Примеры:

платье — демонстрируем, как оно выглядит в движении, сидит на фигуре, сочетается с аксессуарами, обувью, головными уборами и сумками;

женские сапоги — показываем, как обувь выглядит на ноге, как она сочетается с разными стилями одежды;

сумка — показываем, как она выглядит на плече, как открывается и что помещается внутри.

Формат 5. Анимация

Это короткое видео, в котором не используется съемка и монтаж в классическом понимании. Здесь элементы картинки плавно движутся на общем фоне, привлекая внимание человека. Часто в анимацию добавляют полезный текст, превращая ролик в инфографику. Стоимость создания анимации может быть ниже, чем полноценная видеосъемка. Это универсальный формат, который подходит для всех товаров без исключения. При должной креативности с помощью анимации можно продемонстрировать что угодно: преимущества, функционал, правила ухода за изделием и так далее.

Примеры:

Смартфон. На экране появляется фото товара, а затем поочередно иконки с преимуществами: «Камера 48 МП», «Зарядка за час», «Мощный процессор».

Беговая дорожка для дома. На яркой упаковке товара появляются цифры и графики в интерфейсе устройства: «Сожженные калории», «Пройденная дистанция», «Контроль пульса».

Пряжа. Изображения товара вплывает в кадр, а за ним в столбец выстраиваются характеристики: «50% шерсть, 50% акрил», «100 г, 350 м», «Три мотка в наборе».

Требования Wildberries к видеороликам для карточки

Вот характеристики роликов для этого маркетплейса:

1. Размер файла: до 50 МБ.

2. Формат: MOV или MP4. Лучше использовать MP4, так как он более универсален и занимает меньше места. Формат MOV подходит для анимации или видео с высоким качеством, но из-за большого размера файла его использование нерационально при ограничении в 50 МБ.

3. Разрешение: ширина и высота видео — от 720 до 1920 пикселей.

Эксперты по контенту для маркетплейсов рекомендуют следующие соотношения сторон:

16:9 (горизонтальное, будет хорошо смотреться на компьютерах и ноутбуках);

9:16 (вертикальное, хорошо выглядит на смартфонах);

1:1 (квадратное, универсальное, но имеет меньше полезной площади).

4. Частота кадров: 25−30 FPS (кадров в секунду). Рекомендуется использовать 25 FPS, так как это стандарт для большинства видеороликов.

5. Продолжительность видео: до трех минут. Оптимальная продолжительность составляет 30−60 секунд, так как короткие видео лучше удерживают внимание зрителей.

6. Видеокодек: рекомендуется H.264, допустим MPEG-4, однако считается устаревшим и занимает больше места.

7. Аудиокодек: рекомендуется AAC за счет лучшего качества, менее предпочтителен MP3.

8. Количество роликов: одно видео на одну карточку товара.

Почему видео эффективны: разбираем на примерах

Как ролики в карточке воздействуют на людей? Давайте разберем это на конкретных примерах с разными товарами.

Для начала возьмем украшения.

Казалось бы, чем цепляет это короткое видео? Своей лаконичностью и наглядностью. Буквально за несколько секунд потенциальный покупатель увидел, как серьги выглядят в 3D и какое сияние у камней. Завершение в виде логотипа компании закрепляет бренд в сознании человека.

Следующий ролик тоже про украшения.

Здесь серьги демонстрируют на ухе, что позволяет оценить их реальные размеры, а также в руках, чтобы полностью рассмотреть все детали и убедиться, что изделие действительно выглядит так, как на картинках в карточке.

Переходим к детским игрушкам.

Этот ролик про бизиборд сделан в интересной технике стоп-моушен, когда много отдельных фотографий товара соединяют вместе, создавая эффект движения предмета в кадре.

И это отличное решение для такого товара, ведь множество кадров в строгой логической последовательности помогают оценить все детали набора. Формат видео — распаковка. Покупатель видит процесс открытия игрушки так, как если бы это делал он сам.

Еще одна игрушка, но для детей постарше, — радиоуправляемый робот.

Ролик демонстрирует опыт использования игрушки — сюжет: отец дарит ее сыну на праздник. Мы можем оценить не только функционал товара (что умеет робот, как с ним можно играть, как им управлять), но и понять, какие эмоции он подарит ребенку.

В категории одежды тоже не обойтись без видео.

Пример эффективен, так как показывает платье сразу на двух моделях. Потенциальная покупательница может оценить, как одежда сидит на девушках с разной фигурой и ростом, как сочетается с темным и светлым цветом волос.

Для демонстрации детской одежды ролики также незаменимы. Например, это видео куртки.

Девочка весело примеряет вещь с забавным принтом, попутно демонстрируя, как она на ней сидит, как надевается и выглядит капюшон. Покупатель может ассоциировать своего ребенка с моделью, рассчитывая на то, что вещь будет также приносить радость.

Теперь возьмем что-то более «серьезное».

Этот ролик про набор инструментов эффективен за счет своей информативности: в нем не просто показывают все детали, но и сопровождают каждый новый кадр текстом. За счет этого покупатель получает максимально полное представление о наборе.

И последний пример — видео с карточки мини-вафельницы.

Здесь реализованы два отличных решения: показ процесса приготовления вафель и разных вариантов блюд, которые можно из них сделать. Ролик не только демонстрирует простоту пользования прибором, но и пробуждает аппетит.

Как сделать продающее видео для карточки товара на Wildberries

Уже захотелось добавить красивые и полезные ролики на свои карточки? Рассмотрим, как их создать. Можно пойти двумя путями:

Использовать съемку — самостоятельно или с помощью профессионалов; Собрать анимацию из имеющейся графики без съемки.

Съемка и монтаж видео: главные моменты

Качественный ролик можно снять без профессионального оборудования — на обычный смартфон. Вот ключевые моменты, которые помогут сделать видео не только красивым, но и эффективным для продаж:

1. Четкий план. Выберите формат видео и продумайте последовательность кадров: какие будут в начале, середине и конце, чтобы сэкономить время и сделать видео логичным.

2. Освещение. Снимайте днем у окна, избегая прямых солнечных лучей. Если естественного света мало, используйте лампы с мягким белым светом (температура 5000−5500К). Разместите две лампы под углом 45° по бокам от товара для равномерного освещения. Добавьте третий источник света, если есть тени. Белый лист или фольга помогут направить свет.

3. Динамичный монтаж. Первые три секунды — самые важные. Начинайте с главного кадра, где товар видно четко. Используйте плавные, быстрые переходы и минимум текста (2−3 слова на экран). Если не хотите или не умеете монтировать, то за вас это могут сделать современные сервисы на основе искусственного интеллекта. Вот несколько примеров:

Gling AI — инструмент для автоматизации монтажа, который может сэкономить десятки часов ручной работы. Достаточно загрузить видео, и Gling сам вырежет паузы, ошибки и неудачные дубли.

— инструмент для автоматизации монтажа, который может сэкономить десятки часов ручной работы. Достаточно загрузить видео, и Gling сам вырежет паузы, ошибки и неудачные дубли. Opus Clip — ИИ-сервис для создания коротких видео из длинных роликов. Анализирует контент, выбирает ключевые моменты и добавляет субтитры.

— ИИ-сервис для создания коротких видео из длинных роликов. Анализирует контент, выбирает ключевые моменты и добавляет субтитры. CapCut — мобильный видеоредактор с AI-функциями. Автогенерация субтитров, удаление фона, озвучка текста, трекинг объектов — все в одном приложении. Идеален для быстрого создания коротких и динамичных видео для соцсетей и маркетплейсов.

— мобильный видеоредактор с AI-функциями. Автогенерация субтитров, удаление фона, озвучка текста, трекинг объектов — все в одном приложении. Идеален для быстрого создания коротких и динамичных видео для соцсетей и маркетплейсов. Runway — еще одна полезная AI-платформа для монтажа. Удаляет лишние объекты, меняет стиль видео, генерирует новые кадры по текстовому запросу. Просто загрузите видео, выберите инструмент и получите результат за пару минут.

4. Красивые фоновые мелодии. Их также можно создать в ИИ-сервисах, таких как Suno или Udio. В них достаточно описать вашу задумку текстом: жанр, настроение, темп и другие параметры. Созданные ролики не имеют авторских прав, поэтому их можно использовать без ограничений.

Как сделать анимацию для Wildberries самостоятельно

Профессионалы советуют пользоваться Adobe After Effects или Premier Pro. Но что делать, если вы не владеете этими программами? На помощь придут простые сервисы-конструкторы, для которых не нужны навыки монтажа, такие как Canva или Supa. После регистрации вам откроется интерфейс, в который нужно добавить фото товара и текст, если он у вас есть, а потом задать на шкале времени, как они должны двигаться. Для упрощения процесса здесь есть готовые шаблоны под конкретные группы товаров, например, одежду, сумки, духи и другие.

Главное

Давайте подведем итоги.