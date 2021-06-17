Victoria’s Secret заменит «ангелов» на женщин с выдающимися личными достижениями

Victoria’s Secret меняет направление: вместо «ангелов» новыми моделями бренда выступят семь выдающихся женщин. Ими выбраны футболистка и фем-активистка Меган Рапино, фристайл-лыжница Эйлин Гу, модель Адут Акеч, актриса Приянка Чопра Джонас и другие, сообщает The Wall Street Journal.

Женщины войдут в группу VS Collective, которая будет не только сниматься в рекламе Victoria’s Secret, но и консультировать руководство компании по вопросам инклюзивности и разнообразия.

По словам Мартина Уотерса, СЕО Victoria’s Secret, бренд собирается «перестать думать о том, чего хотят мужчины, и начать думать, чего хотят женщины». Компания добавит новые размеры, расширить спортивную линейку и выпустит белье для кормящих. При этом убирать привычные товары из ассортимента бренд не планирует.

Victoria’s Secret решила отказаться от своих «ангелов» после того, как компанию обвинили в отсутствии разнообразия среди моделей шоу. Уотерс пояснил, что перестройка бренда назрела уже давно.

Ранее бренд Dove выпустил инклюзивную рекламу в рамках кампании «#ПокажитеНас». Она призвана освободить пользовательниц от стереотипов красоты, ограничивающих их возможности и уверенность в себе.