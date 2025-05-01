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01.05.2025 в 14:09

Viber оштрафован на 800 тыс. рублей за неудаление запрещенной информации

Суд в Москве признал мессенджер виновным в нарушении российского закона о защите информации

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Viber на 800 тыс. руб. за неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с российским законодательством. Об этом сообщили в пресс-службе суда, уточнив, что речь идет о повторном нарушении компанией требований закона.

Viber признан виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ — «Неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством Российской Федерации». Это не первый случай: ранее, в июне 2023 года, мессенджер уже был оштрафован за аналогичные нарушения на 1 млн руб.

Несмотря на доводы представителей Viber о том, что компания «предприняла все разумные меры» и исключила спорную информацию из поисковой выдачи, суд посчитал эти действия недостаточными. «Viber Media SARL не обеспечила полное удаление информации, доступ к которой подлежит ограничению на основании решений органов власти», — говорится в постановлении суда.

Viber пока не прокомментировал решение суда и не сообщил о намерении обжаловать постановление. На момент публикации материал доступен в России с перебоями, но официально сервис остается в списке ограниченных ресурсов.

Роскомнадзор ограничил доступ к Viber в декабре 2024 года в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации. В январе этого года стало известно, что ряд крупных компаний отказались от рассылки информационных и рекламных сообщений в Viber после его блокировки в России. В частности, СДЭК, Boxberry и МТС теперь используют другие каналы.

Viber
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