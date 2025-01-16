Компании отказались от рассылки уведомлений в Viber

Ряд крупных компаний отказались от рассылки информационных и рекламных сообщений в Viber после его блокировки в России. В частности, СДЭК, Boxberry и МТС теперь используют другие каналы, сообщает РБК.

Так, в СДЭК отметили, что ранее порядка 20% доставленных сообщений в мессенджерах приходилось на долю Viber. Сейчас информирование клиентов по-прежнему доступно через «ВКонтакте» и WhatsApp.

В Boxberry рассказали, что доля Viber при рассылке уведомлений доходила до 40%, но постепенно эта цифра начала падать и к декабрю 2024 составляла 13%. Затем Viber полностью был удален из каналов коммуникаций, в компании теперь используют для текстовых уведомлений собственное мобильное приложение компании, СМС и мессенджер «ВКонтакте».

Среди компаний, которые использовали бизнес-чаты Viber, были также МГТС («дочка» МТС), сети магазинов «Спортмастер», «Подружка».

Участники рынка среди плюсов Viber назвали низкую стоимость. В настоящее время «ВКонтакте» по этому показателю значительно выгоднее, чем WhatsApp, но доставка сообщения туда зависит от активности абонента в приложении, и по популярности использования в качестве мессенджера сервис уступает WhatsApp.

По данным Mediascope, в ноябре 2024 года, Viber находился на третьем месте по популярности в России, уступая WhatsApp и Telegram. Ежемесячно им пользовались 26% населения страны, в среднем в день его использовали 14% россиян.