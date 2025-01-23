Роскомнадзор обязал Viber хранить данные пользователей в России

Роскомнадзор (РНК) 21 января 2025 года внес разработчика мессенджера Viber — люксембургскую Viber Media S.a.r.l. — в реестр организаторов распространения информации в интернете. Компания значится в списке под номером 470-PP.

Включение в реестр означает, что Viber должен будет в течение шести месяцев хранить на территории России сообщения пользователей и предоставлять ФСБ их логины, паспортные данные, сведения учетных записей в других сервисах, IP-адрес и иную информацию.

Соцсети, сайты, мессенджеры и сервисы могли добровольно войти в реестр или попасть туда по требованию Роскомнадзора. С лета прошлого года РНК имеет право в принудительном порядке вносить сервисы в реестр, если они повторно отказались сделать это добровольно. В списке уже значатся Telegram, Skype и WhatsApp, пишет Forbes.

Роскомнадзор ограничил доступ к Viber в декабре 2024 года в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации. В январе этого года стало известно, что ряд крупных компаний отказались от рассылки информационных и рекламных сообщений в Viber после его блокировки в России. В частности, СДЭК, Boxberry и МТС теперь используют другие каналы.