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16.11.2023 в 10:25

В Госдуме предложили указывать вес и объём на упаковках продуктов крупнее

Информация должна занимать не менее 15% этикетки

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому информация о весе или объёме на лицевой стороне упаковок пищевых продуктов должна быть «ясно видимой», а также занимать не менее 15% от объёма этикетки. Документ опубликован в думской электронной базе данных. На это обратила внимание «Парламентская газета».

Авторы инициативы — депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду», в их числе Александр Аксёненко, Юрий Григорьев и Яна Лантратова. По их мнению, предлагаемый законопроект даст возможность покупателям сравнивать стоимость товаров, поскольку упаковки имеют разный вес или объём, а также «повысить уровень эффективной конкурентной борьбы».

Депутаты поясняют, что необходимость принятия нормы обусловлена шринкфляцией, которая негативно влияет на покупательную способность, а также «текущим социально-экономическим положением в стране».

В начале ноября Генпрокуратура России добилась внесения в ГОСТ требований к производителям об объёмах фасовки социально значимых продуктов. Теперь такие товары необходимо фасовать в упаковки утверждённого в стандарте объёма и не менять его.

Госдума Упаковка вес товара
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