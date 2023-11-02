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02.11.2023 в 15:25

Генпрокуратура РФ запретила фасовать продукты первой необходимости в нестандартные упаковки

По инициативе ведомства внесены в ГОСТ корректировки об утверждённом объёме таких товаров

Генпрокуратура России добилась внесения в ГОСТ требований к производителям об объёмах фасовки социально значимых продуктов. Теперь такие товары необходимо фасовать в упаковки утверждённого в стандарте объёма и не менять его, сообщает пресс-служба ведомства.

«Практика прокурорского надзора свидетельствует, что нередко производители сокращают объём, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость. Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объёма и веса товаров их стоимости», — отметили в Генпрокуратуре.

По инициативе ведомства необходимые корректировки внесены в ГОСТ, который устанавливает требования к количеству товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте. Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, чёрного чая и других продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества товаров.

В частности, как пояснили в Генпрокуратуре, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1 тыс., 2 тыс. грамм, молоко — 200, 250, 500, 1 тыс., 2 тыс. миллилитров.

Отмечается, что ведомство обратилось к Минпромторгу и Минсельхозу с просьбой помочь внедрить в практику новые требования с соблюдением «баланса интересов всех участников торговых правоотношений». В свою очередь Генпрокуратура пообещала проводить мониторинг соблюдения новых правил фасовки социально значимых продовольственных товаров.

В августе Генпрокуратура предупредила производителей, поставщиков и продавцов социально значимой продукции об ответственности за обман потребителей, злоупотребления и ценовые сговоры. «Участники рынка, которые скрывают от населения достоверную информацию о товаре и вводят в заблуждение относительно изменения его реальной стоимости, своими действиями могут спровоцировать социальную напряжённость», — заявили тогда в ведомстве, призвав Минпромторг принять меры по урегулированию ситуации, в том числе ввести единые требования к фасовке.

Генпрокуратура товары первой необходимости социально значимые товары
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