Центробанку предложили вернуть российский флаг на банкноты

Институт социально-экономического анализа и программ развития предложил Центробанку вернуть изображение государственного флага на российские банкноты. Соответствующее обращение организация направила председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Об этом сообщают «РИА Новости».

В письме, подписанном директором института Андреем Шуриковым, отмечается, что денежные знаки обладают «колоссальным пропагандистским потенциалом» и являются одним из трех главных символов страны. По мнению автора обращения, наличие на банкнотах одновременно герба и флага России «будет способствовать развитию патриотического самосознания граждан».

Шуриков также подчеркнул, что нанесение государственных флагов на денежные знаки — распространенная международная практика, применяемая в ряде стран, включая Казахстан, Египет, Индонезию и Венесуэлу. Кроме того, он напомнил, что российские банкноты начала 1990-х годов содержали изображение государственного флага.

Ранее ЦБ провел онлайн-голосование, посвященное выбору символов для новой 1000-рублевой банкноты. В нем приняли участие почти 700 тыс. человек. Среди 25 предложенных объектов наибольшее число голосов получили теплоход «Метеор», Дворец земледельцев, Саратовский мост через Волгу и другие достопримечательности.

Художникам Банка России и Гознака предстоит создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение. Затем разработанные эскизы утвердит Совет директоров ЦБ. Презентация обновленной купюры запланирована на конец 2025 года. Ее лицевой стороной останется изображение Нижнего Новгорода.