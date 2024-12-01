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01.12.2024 в 10:47

Открыто голосование за новый дизайн купюры в одну тысячу рублей

На выбор представлены 25 памятников и объектов Приволжского федерального округа

Центробанк запустил голосование за новый дизайн тысячерублевой купюры. Прежний дизайн был утвержден еще в прошлом году, но из-за разразившегося религиозного скандала, выпуск купюры приостановили.

Спустя год, россиянам предлагают самим выбрать памятники или объекты, которые будут изображены на банкноте. При этом речь идет об оборотной стороне купюры. Дизайн лицевой стороны уже утвержден и изменению не подлежит — там будут напечатаны изображения Нижнего Новгорода.

На выбор представлены 25 памятников, которые представляют Приволжский федеральный округ. Проголосовать можно только за один из них. На данный момент лидируют казанский Дворец земледельцев, Памятник Салавату Юлаеву из Уфы, Саратовский автомобильный мост через реку Волгу и изображение скоростного пассажирского теплохода на подводных крыльях «Метеор». Голосование продлится до 12 декабря.

Напомним, прошлой осенью Банк России представил обновленные банкноты в 1 и 5 тысяч рублей. Но изображение на однотысячной купюре церкви без креста на куполе вызвало вопросы не только у пользователей соцсетей, но и у Русской православной церкви (РПЦ) и Совета Федерации. В результате Банк России принял решение остановить выпуск тысячных банкнот и выбрать для нее новое изображение.

дизайн Купюра
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