Верховный суд подтвердил общеизвестность товарного знака «Черкизово»

Верховный суд России отклонил жалобу Роспатента и отказался пересматривать ранее вынесенное решение о признании товарного знака «Черкизово» общеизвестным в категории мясной продукции. Речь идет о знаке № 931765, зарегистрированном для товаров 29-го класса МКТУ, включая ветчину, колбасные изделия, свинину и полуфабрикаты из нее. Сообщает «Интерфакс».

Как следует из определения суда, заявитель не смог доказать наличие существенных нарушений норм материального или процессуального права, которые могли бы повлиять на исход дела. В связи с этим оснований для передачи жалобы на рассмотрение Судебной коллегии Верховного суда не установлено.

Изначально спор рассматривался в Суде по интеллектуальным правам человека. В июле 2025 года суд первой инстанции удовлетворил иск «Группы Черкизово», признав недействительным отказ Роспатента от 19 ноября 2024 года в предоставлении знаку статуса общеизвестного. Суд также обязал включить обозначение в официальный перечень общеизвестных товарных знаков в России.

Позднее, 24 ноября 2025 года, президиум Суда по интеллектуальным правам подтвердил это решение. Несмотря на это, Роспатент попытался оспорить его в Верховном суде, подав жалобу 29 января 2026 года, однако 13 марта получил окончательный отказ.

Согласно данным Роспатента, товарный знак «Черкизово» был зарегистрирован 3 апреля 2023 года и действует до 19 декабря 2032 года на имя ПАО «Группа Черкизово» в отношении ряда категорий товаров, включая продукцию 29-го класса (ветчина; полуфабрикаты из мяса свинины; колбасные изделия; свинина;).

Ранее мы писали о том, что суд отказал «Черкизово» в регистрации товарного знака «Капри» из-за ассоциаций с Италией. Под этим брендом компания собиралась выпускать колбасу, однако из-за параллели с одноименным итальянским городом, по мнению ведомства, название могло ввести потребителей в заблуждение.