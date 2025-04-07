Вендинговый бизнес в Москве начал сворачиваться

В апреле в Москве закроется тысяча вендинговых аппаратов, а в течение полугода — еще примерно 10 тысяч. Они исчезнут из метро, школ, поликлиник и других организаций, сообщают «Известия».

Всего в Москве работает около 20 тысяч таких аппаратов. Они по большей части расположены в метро и на социальных объектах — в школах и поликлиниках, а также включены в туристическую инфраструктуру. Там продаются снеки, чай, кофе и прохладительные напитки.

Владельцы таких аппаратов столкнулись с резким ростом издержек: в 2025 году им почти вдвое проиндексировали торговый сбор. По словам участников рынка, средняя выручка вендингового аппарата составляет до 35 тыс. руб. в месяц, но есть и объекты, которые приносят всего 6 тыс. С новым торговым сбором их работа становится нерентабельной с учетом того, что норма прибыльности этого бизнеса составляет около 10%.

Официально на учете в ФНС находятся чуть более 10 тыс., еще примерно столько же работают всерую и не уплачивают торговый сбор — именно они могут продолжать работу, прогнозируют эксперты.

Ранее сообщалось, что вендинговые аппараты получали на продаже энергетиков до четверти своих доходов, и сейчас могут их лишиться. С 1 марта в силу вступил федеральный запрет на продажу таких напитков несовершеннолетним.