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25.11.2022 в 10:10

Маркировка жидкостей для вейпов начнётся с 15 декабря

При этом многоразовые устройства маркировать не будут

Обязательную маркировку жидкостей для вейпов планируется ввести с 15 декабря. Проект постановления уже находится в правительстве, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Власти собирались запустить маркировку никотиносодержащих жидкостей с ноября, но затем отсрочили. Маркировка предусмотрена только для жидкостей для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, картриджей, капсул, а также одноразовых электронных сигарет. Многоразовые устройства, нагревающие эти жидкости, маркироваться не будут.

Эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей для них начался 1 февраля 2022 года. Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий попросил Минпромторг добавить в эксперимент безникотиновые жидкости для вейпов или жидкости с низким содержанием никотина.

До этого, в январе, депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, который подразумевает введение полного запрета на продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России. Парламентарии уверены, что инициатива убережёт молодых людей от никотиновой зависимости.

Мария Полищук
вейпы
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