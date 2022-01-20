В России могут запретить продажу вейпов

Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, который подразумевает введение полного запрета на продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России. Парламентарии уверены, что инициатива убережёт молодых людей от никотиновой зависимости, сообщает «РИА Новости».

Парламентарии убеждены, что из-за запрета в России на продажу вейпов эти устройства стали своего рода «лазейкой в мир никотиновой зависимости». В особенности, спрос наблюдается среди молодежи, которую «привлекают не только яркие упаковки и приятный запах пузырьков для заправки, но и модный дизайн электронных гаджетов».

Законопроект направлен на сохранение здоровья граждан нашей страны. Депутаты отмечают, что в России наблюдается стремительный рост продаж вейпов. Так, в 2020 году продажи электронных систем доставки никотина с учетом систем нагревания табака составили почти 47 млрд руб., а объем нелегального рынка в рунете — 6,5 млн руб. Согласно документу, оборот данных средств к 2023 году может увеличиться более чем в пять раз.

Авторы законопроекта опираются на опыт таких стран, как Индия, Сингапур, Малайзия, Австралия, Бразилия и Норвегия, где уже введён полный запрет на продажу электронных сигарет.

Напомним, с 2021 года системы нагревания табака можно продавать только в специализированных магазинах. Наряду с уже существующим запретом курения табака установлен запрет на потребление никотисодержащей продукции и использование кальянов на отдельных территориях, например, в метро и кафе. Запрещена продажа вейпов несовершеннолетним.