Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+21
Обновление
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.01.2022 в 08:00

В России могут запретить продажу вейпов

Соответствующий законопроект подготовили депутаты от ЛДПР

1

Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, который подразумевает введение полного запрета на продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России. Парламентарии уверены, что инициатива убережёт молодых людей от никотиновой зависимости, сообщает «РИА Новости».

Парламентарии убеждены, что из-за запрета в России на продажу вейпов эти устройства стали своего рода «лазейкой в мир никотиновой зависимости». В особенности, спрос наблюдается среди молодежи, которую «привлекают не только яркие упаковки и приятный запах пузырьков для заправки, но и модный дизайн электронных гаджетов».

Законопроект направлен на сохранение здоровья граждан нашей страны. Депутаты отмечают, что в России наблюдается стремительный рост продаж вейпов. Так, в 2020 году продажи электронных систем доставки никотина с учетом систем нагревания табака составили почти 47 млрд руб., а объем нелегального рынка в рунете — 6,5 млн руб. Согласно документу, оборот данных средств к 2023 году может увеличиться более чем в пять раз.

Авторы законопроекта опираются на опыт таких стран, как Индия, Сингапур, Малайзия, Австралия, Бразилия и Норвегия, где уже введён полный запрет на продажу электронных сигарет.

Напомним, с 2021 года системы нагревания табака можно продавать только в специализированных магазинах. Наряду с уже существующим запретом курения табака установлен запрет на потребление никотисодержащей продукции и использование кальянов на отдельных территориях, например, в метро и кафе. Запрещена продажа вейпов несовершеннолетним.

Вейп
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.