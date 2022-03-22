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22.03.2022 в 06:10

«Ведомости»: рекламный рынок перестраивается из-за запрета Facebook и Instagram

Размещение рекламы на площадках будет считаться финансированием экстремизма

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Признание Meta, владеющую соцсетями Facebook и Instagram (запрещены в России), экстремистской организацией закрывает возможности для размещения рекламы на её площадках, поскольку такие действия могут быть квалифицированы как финансирование экстремизма. Уход с рынка этих соцсетей — весомая потеря как для блогеров, так и для всего рынка, сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов и участников рынка.

В 2020 году Meta заработала в России 39,8 млрд руб. В среднем блогеры из топ-10 получили в Instagram в 2021 году от 16 млн до 55 млн руб. (номер один с доходом 55,3 млн руб. — Ольга Бузова), блогеры-миллионники — 24- 36 млн руб., микроинфлюенсеры — 1,2 млн руб., говорит директор диджитал-дивизиона «Игроник» Евгений Чувашов.

По прогнозам экспертов, блогерам потребуется не менее 2−3 месяцев, чтобы восстановить аудиторию в альтернативных медиа, так как им необходимо убедить клиентов перенести бюджеты в другие соцсети — «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram. За последние две недели аудитория площадок стремительно растёт и, соответственно, у них увеличивается рекламный инвентарь.

Участники рынка ожидают, что по итогам 2022 года рынок интернет-рекламы, составивший в 2021 году 313,8 млрд руб., в оптимистичном сценарии может просесть на 15−20% в денежном выражении. По пессимистическому сценарию сегмент упадёт на 40−60%. На нём отразятся решение о приостановке в России продажи рекламы Google, ограничение работы TikTok и уход части зарубежных рекламодателей.

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