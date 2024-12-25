Сделали село модным: как прошла вечеринка Dopecost

5 декабря на площадке «Профсоюз» прошла яркая вечеринка от KINEMOTOR и REDKEDS Creative Agency Dopecost, на которой гости не стеснялись проявлять свою креативность. Организаторы утверждают, что быть фермерами в нашем мире сегодня модно, и атмосфера действительно напоминала карнавал в стиле кантри. На вечеринке царили ковбои, доярки, настоящий трактор, коза и, конечно, много сена. А все потому, что каждый помнит, что для для него село — образы из детства.

В этом году событие также стало частью конкурса «Агрокультурно», где «Россельхозбанк» собирал идеи по трансформации образа сельского хозяйства, чтобы сделать его имидж более живым, современным и интересным городской аудитории. Конкурс проходил в трех номинациях: спецпроекты, наружная реклама и видеоконтент. Главный приз — настоящую козу — выиграла команда популярного телеканала «2×2» за свой кейс «Агро Бит» в категории «Видеоконтент».

Инна Корягина, руководитель блока маркетинга и коммуникаций «Россельхозбанка»: Путь стейка, по мнению среднестатистического жителя мегаполиса начинается в магазине. Хотя все мы ежедневно завтракаем, обедаем и ужинаем теми продуктами, которые производят аграрии, о достижениях современного агросектора знают по большей части только профессионалы. Между тем сельское хозяйство сегодня ничуть не уступает IT-сектору. Это высокотехнологичный и рентабельный бизнес. Продукты питания из России поставляются в более чем 160 стран мира. Именно для того, чтобы расширить представление городских жителей о том, что происходит в современном сельском хозяйстве, и привлечь больше внимания к тому, что в нем происходит, мы и запустили конкурс «Агрокультурно» совместно с главным креативным фестивалем страны.

Полный список победителей:

Категория «Видеоконтент»

1 место — Телеканал «2×2»

Работа «Агро Бит»

2 место — Карсонова Юлия Владимировна

Работа «Деревня будущего»

3 место — Винокурова Анастасия Дмитриевна

Работа «У всего есть цена? Или ценность?»

Категория «Наружная реклама»

1 место — Свиридова Диана Юрьевна

Работа «Заземляйтесь»

2 место — Миланова Татьяна Олеговна (Агентство WideView)

Работа «АгроМэн»

3 место — Шомплова Виктория Дмитриевна (Студия графического дизайна «Свобода»)

Работа «Взгляд на Россельхозбанк от студии графического дизайна "Свобода"»

3 место — Шагрова Александра Владимировна, Орлов Даниил Вадимович

Работа «Как из мемов сделать рекламу»

Категория «Спецпроекты»

1 место — Макшанцева Арина Олеговна

Работа «Раскрутка» и «Агрогонка»

2 место — Жиганов Александр Юрьевич (Студия SHUM)

Работа «Медиа-арт машина»

3 место — Никитин Андрей и Дмитрий Жуков

Работа «Спорим?»

Специальный приз — реализация идеи:

Карсонова Юлия Владимировна

Работа «Деревня будущего»

Андреева Мария Викторовна

Работа «ТЕХНО МУЗЫКА ВЕТРА»

Илья Корнеев, член жюри конкурса, агентство Affect: Конкурс был потрясающим! Здорово видеть, как бренды, такие как РСХБ, поддерживают молодых креаторов, предоставляя возможность реализоваться и получить призы. Для меня честь участвовать в таких мероприятиях, ведь они помогают молодому поколению развиваться. Работы были интересные, несмотря на то что участники только начинают свой путь. Особенно впечатлила работа «Заземляйся», которая заслуженно заняла первое место. И вечеринка была на высшем уровне — стильное событие, и было приятно видеть радость победителей. Это искренне!

Дмитрий Лимарь, директор телеканала «2×2», 1 место в категории «Видеоконтент»: Мы очень рады победе «2×2» в этой номинации. Наш телеканал всегда выделялся креативным подходом к контенту и проектам. Мы продолжаем следовать в этом направлении, ищем новые форматы и интересные решения. Проект «Агро Бит» нам и самим очень нравится, здорово, что его оценили и на фестивале креативных индустрий. Вообще, сейчас в тренде быть ближе к природе. А мы совсем приблизились к ней с козлом Николаем. Он, кстати, будет жить на сыроварне в Истринском районе и, надеемся, будет там как сыр в масле.

Арина Макшанцева, 1 место в категории «Спецпроекты»: Спасибо за хороший бриф и возможность покреативить. Для меня участие в подобном конкурсе — это проверка навыков и возможность здорово провести время. Радостно было получить первое место, находясь в Челябинске.

Состав творческой группы

«Россельхозбанк» (клиент)

KINEMОTOR (продакшн)

Креативный продюсер: Виталий Капитонов

Генеральный директор: Кирилл Борисов

Client service: Ангелина Викторова

PR, SMM: Полина Мерекина

Линейный продюсер: Оля Шутова

REDKEDS Creative Agency (агентство)

Генеральный директор: Виталий Быков

Директор клиентского сервиса: Катя Смелянская

PR: Анастасия Оголева

PR, диджей: Соня Гофина

Менеджер: Мария Хорайкина

Менеджер: Яна Цветкова

Дизайнер: Катя Зеленкова

Арт-директор: Артем Веретенко

Копирайтер: Дима Мартынов