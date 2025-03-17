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17.03.2025 в 05:40

ВЭБ купил долю «Сбера» в ГК «Просвещение»

Пакет ВЭБа в ГК вырос до 50%

Госкорпорация ВЭБ.РФ договорилась со «Сбером» о покупке его доли в размере 25% в группе компаний «Просвещение». Таким образом, пакет ВЭБа в «Просвещении» вырос до 50%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Собеседники издания уверяют, что сделка уже закрыта. «Просвещение» — крупнейший игрок на рынке учебной литературы России. ГК также развивает образовательные онлайн-сервисы, в частности платформу для школьников Lecta.

Эксперты указывают, что бизнес «Просвещения» стабилен и генерирует сверхприбыль за счет доминирующего положения на рынке учебной литературы. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что стоимость доли «Сбера» (25%) в ГК «Просвещение» может составлять 40−45 млрд руб. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов оценил ее в 50−75 млрд руб.

Напомним, в последние годы «Просвещение» оказалось вовлечено в разбирательства с ФАС. В частности, в апреле 2024 года ФАС возбудила в отношении издательства «Просвещение» дело о нарушении антимонопольного законодательства. Служба выявила, что «Просвещение» установило монопольно высокие цены на учебники, и обязала издательство вернуть в бюджет более 2 млрд руб. незаконно полученного дохода.

Просвещение
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