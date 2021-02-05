В Роспатент подали заявку на регистрацию бренда «Вдова Кобзон»

Сын певца Иосифа Кобзона Андрей Кобзон подал заявку на регистрацию бренда «Вдова Кобзон» и его варианта на французском языке Veuve Kobzon, выяснили «Открытые медиа». Обе заявки появились на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Согласно документам, товарный знак регистрируется по 33 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) для выпуска алкогольной продукции, кроме пива. Среди перечня напитков вино, бренди, водка, ликер, ром и сакэ.

В 2019 году Кобзон-младший приобрел 15 гектаров земли в станице Раевской неподалеку от Новороссийска для открытия винодельни. Согласно данным сервиса «Контур-фокус», он является учредителем нескольких юрлиц, занимающихся покупкой и продажей недвижимости.

Народный артист Иосиф Кобзон умер в августе 2018 года в возрасте 80 лет из-за проблем со здоровьем. Кобзон оставил большой след и в рекламной индустрии. Поправки в закон «О рекламе», которые в 2012 году он внес совместно с Владимиром Комоедовым, кардинально перестроили отрасль наружной рекламы.