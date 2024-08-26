С 31 августа по 1 сентября на ВДНХ пройдет Московский медиафестиваль

Московский медиафестиваль пройдет на ВДНХ 31 августа и 1 сентября при поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы. Гостей ожидают два дня образовательной и развлекательной программы с выступлениями 150 экспертов и лидеров мнений. Подробности Sostav рассказали организаторы. Московский медиафестиваль пройдет на ВДНХ

О фестивале

Московский медиафестиваль станет площадкой как для профессионального роста, так и для приятного досуга всей семьей. За два дня мероприятия пройдут более 60 сессий, разноформатные мастер-классы и интеллектуальные игры, рассчитанные на разные возрастные категории и уровни подготовки, а также вечерние события. Фестиваль совместит в сценарии запросы взрослых и детей, профессионалов рынка и начинающих специалистов. Площадка будет разделена на тематические зоны, которые будут определять программу как образовательную или развлекательную.

Дискуссионные панели и активности подготовят ведущие игроки медиарынка, среди которых VK , «Т-Банк», МТС, «билайн», S7 Airlines, Lamoda, телеканалы ТНТ , СТС , НТВ, «Россия», «Dомашний», издания «Аргументы и Факты», «Комсомольская правда», «Вечерняя Москва», «Московский комсомолец», медиахолдинги «Газпром-Медиа Холдинг», Rambler&Co, Independent Media, «Москва медиа», «РГ Медиа», News Media и другие представители отрасли.

Иван Шубин, руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы: Москва — самый креативный город страны. Свыше миллиона москвичей связаны с творческими профессиями, и наиболее востребованные из них относятся именно к медиаотрасли. Её значение в этом отношении крайне существенно как в деятельности по распространению информации, развитию культуры и творческого потенциала людей, так и в экономике города. Нынешний медиафестиваль — это первая попытка представить медиаиндустрию во всем её многообразии: ТВ, радио, пресса, соцсети, книги, кино, музыка, реклама и многие другие. Благодаря такому разнообразию форматов можно будет убедиться в доступности медиатехнологий для людей разных возрастов и интересов, показать им возможности, которые открываются для получения информации или развития своего творческого потенциала. Программа фестиваля построена так, чтобы он был не только развлекательным, но и образовательным мероприятием, где можно узнать о последних тенденциях в развитии медиа и пообщаться с профессионалами в этой области. Медиафестиваль рассчитан на самую широкую аудиторию, и, уверен, что он никого не оставит равнодушным.

Познавательный и профессиональный контент

Образовательный блок фестиваля будет расположен в зоне «Обучение». Здесь пройдут лекции и дискуссии от признанных экспертов индустрии. В шатрах № 1 и № 4 эксперты поднимут важные вопросы для всех — например, представители «T-Банка» и тематических изданий совместно с практикующими психологами обсудят цифровую безопасность детей. В шатре № 2 спикеры поделятся экспертным контентом с коллегами медиарынка на продвинутом уровне, обозревая эффективные инструменты продвижения в медиапространстве для разных сегментов бизнеса. В шатре № 3 партнеры события проведут ознакомительный экскурс в индустрию для начинающих специалистов и студентов, например «Нетология» расскажет о наиболее перспективных профессиях медиаиндустрии.

Главной точкой притяжения образовательной программы станет шатер «Герои медиа», где гости смогут встретиться со своими кумирами, познакомиться с реальными героями индустрии, перенять их опыт и узнать о закулисье создания любимых форматов контента. Программа затронет тренды самых разных направлений: так, например, эксперты обсудят популяризацию спорта, путешествий, музыки, кино, моды и науки, расскажут о внутренней кухне создания тематических шоу-проектов и изнанке производства контента. Здесь участников фестиваля будут ждать креативные продюсеры, ведущие шоу, главные редакторы, руководители лейблов и другие успешные лица своего дела. Также своими профессиональными секретами поделятся блогеры и медийные личности: Роман Каграманов, Елена Ландэ, Василий Артемьев, Александр Белькович, Всеволод Кузнецов, Сергей Майоршин, Григорий Мосин, Олег Рой, Антон Ануфриев, Юлианна Разуваева, Кристина Бошчех и другие.

Творческое пространство и новые идеи для будущих проектов

Развлекательный блок фестиваля поможет рассмотреть свои таланты и способности под новым углом, найти хобби, а также расслабиться и отдохнуть с близкими в лаунж-зонах. В зоне «Развлечение» расположится всё для увлекательного досуга: мастер-классы и активности в шатре № 5, тематические лекции и презентации в шатре № 6, а также активности для самых маленьких посетителей фестиваля в шатре № 7. Гости события в интерактивных форматах попробуют себя в новом амплуа. Приглашенные эксперты расскажут о легендах отечественного кинематографа, трендах журналистики и интернет-телевидения в России, а затем на основе полученных знаний предложат посетителям примерить роль звезды эфира на настоящей записи программы. Также в зоне пройдут встречи с блогерами, где участники научатся создавать вирусный контент и смогут задать интересующие вопросы на тему блогинга.

Помимо высокой концентрации познавательного контента на всей площадке, фестиваль представит зону «Вдохновение», которая станет локомотивом для творческих идей и подарит эстетическое наслаждение. Гостей будут ждать выставочное пространство, интерактивные инсталляции, арт-объекты и фотозоны, а также креативные зоны для творческих фотосъемок. Кроме того, в сценарий зоны включены специальные мастер-классы, конкурсы для самых активных и показ мультфильмов.

Бизнес-повестка для экспертов рынка

Отдельным контентным блоком фестиваля станет b2b-направление, в рамках которого пройдут профессиональные сессии, посвященные актуальным вопросам отрасли. В списке заявленных тем фигурируют бренд-медиа, тренды видеоконтента, культурный код отечественных брендов, Telegram и его влияние на отрасль, инструменты для привлечения новой аудитории в сферу искусства, эффективные форматы детского контента, PR в рекламе, HR-коммуникации и повышение привлекательности креативных индустрий, электронная коммерции и другие.

Акцентным блоком программы станут выступления представителей объединенной компании Russ и Wildberries. Недавно объединившиеся лидеры своих отраслей подготовят авторскую сессию «Ритейл-медиа от первого лица». Кроме этого, спикеры группы Russ поделятся экспертизой в ходе обсуждений, посвященных технологиям и креативу на улицах мегаполисов, медиаповерхностям столицы и проектам, изменившим жизнь москвичей.

Любимые журналы и издания в одной локации

Все два дня фестиваля будет работать «Ярмарка медиаизданий», которая откроет мир печатной прессы и книжной индустрии для всех желающих. Посетителей ждут встречи с представителями 45 издательских домов и СМИ, возможность оформить подписку на печатные выпуски любимых журналов, знакомства с новинками и изучение контента от уже полюбившихся изданий. Ярмарка будет принимать гостей с 10:00 до 21:00 в тематическом шатре «Ярмарка медиаизданий».

Вечерняя программа: артисты, музыка и креатив

В завершении деловой программы и активного развлекательного досуга первого дня все гости Московского медиафестиваля приглашаются на концертную программу. 31 августа на сцену выйдут исполнители лейблов Velvet Music и Yappy Music. Своими музыкальными хитами гостей порадуют Daasha, Никита Киоссе, НайдИ, Фейгин, Эrika, Мартгорит. Также на концерте выступит молодая артистка и блогер Марьяна Ми.

Во второй день, 1 сентября, акцентом программы станет знаменитая «Ночь пожирателей российской рекламы» — показ лучших рекламных роликов страны. Создатели проекта заметили, что Россия создала настолько много интересных работ, что они могут быть представлены не только в рамках профессиональных фестивалей, но и в виде эксклюзивного шоу для массового зрителя. Формат позволит предаться ностальгическим теплым чувствам, открыть для себя новые креативные идеи, посмотреть в прошлое индустрии, увидеть ее настоящее и заглянуть в будущее. В течение вечера будет охвачена вся история отечественной рекламы, начиная с советских времён и вплоть до современности.

Московский медиафестиваль — городской интеллектуально-развлекательный фестиваль, посвященный российской медиаиндустрии. Событие будет проходить в два дня на площади Промышленности ВДНХ с 10:00 до 21:00. Со всеми актуальными новостями и программой можно ознакомиться на сайте проекта, в Telegram-канале и сообществе во «ВКонтакте».