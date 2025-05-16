Valentino уличили в незаконной эксплуатации труда

Компанию Valentino Bags Lab Srl, которая производит сумки и товары для путешествий под брендом Valentino обвинили в эксплуатации рабочего труда. Компанию передали под наблюдение сроком на один год, пишет Reuters.

В ходе расследования было обнаружено, что поставщики, в том числе китайские компании, эксплуатировали работников, нарушали правила безопасности и использовали нелегальную рабочую силу. Охрана труда выявила на складах компании работников без трудового договора, в том числе нелегальных мигрантов. Некоторых из них заставляли спать на рабочем месте, чтобы быть на работе 24 часа.

Суд отметил, что Valentino недостаточно контролировал своих подрядчиков, несмотря на предыдущие случаи подобных нарушений у других итальянских люксовых брендов. В результате компания должна будет внедрить более строгие меры контроля и пройти проверку со стороны внешних администраторов. Компания пообещала сотрудничать с властями.

Ранее Китай обвинили в эксплуатации уйгуров на фабриках Apple, Nike, Zara и других брендов. Власти страны обнаружили на предприятиях десятки тысяч принуждаемых к труду представителей нацменьшинств.