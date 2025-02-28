В январе в открытом доступе оказались 6,9 млн записей о россиянах

В январе этого года Роскомнадзор зафиксировал 10 утечек персональных данных. В открытый доступ попали 6,9 млн записей о россиянах, пишет «Интерфакс».

В 2024 году ведомство зафиксировало 135 утечек данных, в результате которых в открытом доступе оказались 700 млн записей о жителях страны.

В 2021 году произошли четыре утечки на 2,7 млн записей, в 2022-м — больше 140 утечек на порядка 600 млн записей. В 2023 году были зафиксированы 168 утечек персональных данных, в результате которых в открытом доступе оказались свыше 300 млн записей о россиянах.

Ранее стало известно, что в 2024 году российские суды назначили штрафы на общую сумму 2 млн руб. компаниям, допустившим утечки персональных данных. Больше всего утечек было зафиксировано у организаций, работающих в сфере торговли и оказания услуг.