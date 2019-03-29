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29.03.2019 в 15:05

В «Яндекс.Справочник» добавили организации без фактического адреса

Это позволит малому бизнесу рассказать о своих товарах и услугах

В «Яндекс.Справочнике» появилась возможность добавлять информацию об организациях, не имеющих фактического адреса, офиса или магазина. Это позволит небольшим компаниям и частным предпринимателям бесплатно рассказать о своих товарах и услугах.

Функция станет особенно актуальной для малого бизнеса, например интернет-магазинов, которые часто представлены только в сети, фотографов или репетиторов, которые сами приезжают к клиенту. Теперь они тоже могут зарегистрироваться в «Яндекс.Справочнике», заполнив карточку. В ней можно указать телефон, район обслуживания, список товаров и услуг, а также разместить фотографии. Карточка будет показываться в поиске тем людям, которые ищут соответствующие услуги.

Чтобы клиент мог сразу связаться с владельцем бизнеса, в карточку теперь можно добавить чат. Пользователи смогут отправлять сообщения прямо из карточки, а представители бизнеса — из своего личного кабинета в «Справочнике».

Отметим, что локальный поиск стал одним из новых трендов digital-маркетинга и современным способом продвижения компании в интернете. Присутствие на карте дает серьезное преимущество для бизнеса за счет более высокой конверсии (даже по сравнению с первыми позициями в выдаче). По данным Google, 46% всех запросов привязаны к местоположению.

Яндекс.Справочник
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