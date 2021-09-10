В Twitter появились тематические сообщества

Twitter добавил возможность создания групп по интересам, участники которых смогут видеть все сообщения в группе и писать друг другу. У каждого сообщества будет модератор, который будет устанавливать правила, приглашать или удалять участников, сообщается в блоге компании.

Теперь пользователи могут публиковать посты не для всех своих подписчиков, а только для участников сообществ. Их смогут прокомментировать только участники, но остальные смогут посмотреть и процитировать.

В настоящий момент только ограниченное число пользователей имеет возможность создать сообщество: для участия в программе нужно заполнить заявку. Кроме того, функция пока доступна только на ПК и iOS, в скором времени она также появится и на Android.

В начале сентября Twitter представил новую функцию — «режим безопасности». Она призвана избавить пользователей от нежелательных комментариев и будет блокировать учетные записи, которые используют оскорбления или негатив.