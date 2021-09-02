Twitter будет скрывать негативные комментарии

Социальная сеть Twitter представила новую функцию — «режим безопасности». Она призвана избавить пользователей от нежелательных комментариев и будет блокировать учетные записи, которые используют оскорбления или негатив. Об этом сообщается в официальном блоге соцсети.

Безопасный режим скроет от пользователей контент от учетных записей, которые оскорбляют пользователей или рассылают повторяющиеся негативные сообщения. Кроме того, соцсеть заблокирует на семь дней такие аккаунты.

При этом технология будет учитывать взаимоотношения пользователей друг с другом, и те страницы, на которые подписаны пользователи, автоматически блокироваться не будут. Просмотреть список заблокированных аккаунтов можно в настройках и разблокировать их самостоятельно.

Функция была разработана совместно с советом по безопасности, защищающим цифровые права. С сегодняшнего дня она начнет действовать для небольшой группы пользователей на iOS, Android и Twitter.com, начиная с аккаунтов на английском языке. Активировать можно в разделе «Конфиденциальность и безопасность» в настройках.

В конце июля Twitter начал тестирование кнопки отрицательной оценки комментариев к публикациям. Такая функция нужна для отбора интересного для пользователя контента.