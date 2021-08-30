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30.08.2021 в 07:20

В Telegram появится реклама

Мессенджер тестирует обновленную версию

Мессенджер Telegram начал тестировать новую версию 8.0, которая включает в себя ряд нововведений. Одним из них стали рекламные сообщения.

В telegram-канале появился тестовый рекламный пост, который помечен надписью Sponsored. Такие посты будут появляться только в публичных чатах, владельцы которых присоединятся к программе. В обычной пользовательской переписке рекламы не будет.

Также в новой версии добавится ряд новых функций, среди который свайп вверх, позволяющий быстро переходить к следующему непрочитанному новостному каналу, новое оформление пересылаемого сообщения, а также анимированные градиентные заставки. Станет доступна функция записи голосовых чатов в разных режимах и обновленное меню стикеров.

Пока точная дата выхода версии 8.0 не разглашается.

Напомним, в начале лета Telegram запустил групповые видеозвонки. В режим видеоконференции можно перейти из голосового чата, если один из участников включит видеорежим.

Мессенджер, по словам его создателя Павла Дурова, стал седьмым в рейтинге самых скачиваемых приложений в мире в 2020 году. Дуров также отметил, что каждая новая функция, которую добавляют разработчики, заставляет его думать о нововведениях, которые еще предстоит применить.

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