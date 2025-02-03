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03.02.2025 в 05:40

В ТАСС сменится главред

Вместо Михаила Петрова должность займет Светлана Каражас

Главным редактором информационного агентства ТАСС станет Светлана Каражас. Михаил Петров займет пост заместителя гендиректора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Михаил Петров, который занимает пост главного редактора ТАСС с 2019 года, останется в агентстве на посту заместителя гендиректора. В его круг обязанностей войдет взаимодействие с государственными органами власти. В агентстве на разных должностях он работает больше 20 лет.

Каражас пришла в ТАСС в начале 2024 года из МИА «Россия Сегодня», где была заместителем директора главной дирекции информации. В ТАСС она была назначена первым заместителем главного редактора.

Документы о кадровых перестановках, по словам источников РБК, будут подписаны в ближайшее время.

Ранее стало известно, что политолог Дмитрий Бадовский стал главным редактором «Дума ТВ» — одного из основных информационных ресурсов Госдумы. До этого он работал в НИИ социальных систем МГУ.

ТАСС
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