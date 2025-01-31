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31.01.2025 в 13:05

Дмитрий Бадовский назначен главным редактором «Дума ТВ»

Информация о новом главреде появилась на сайте телеканала

Дмитрий Бадовский

Политолог Дмитрий Бадовский стал главным редактором «Дума ТВ» — одного из основных информационных ресурсов Госдумы. О назначении сообщили источники «Ведомостей» в парламенте. Информация о новом главреде также появилась на сайте телеканала.

Бадовский — выпускник политологического отделения философского факультета МГУ. Он работал в НИИ социальных систем МГУ. В 2012 году Бадовский возглавил Институт социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ). Среди его достижений источник издания назвал организацию работы ИСЭПИ и формирование повестки.

«Дума ТВ» было создано после назначения Вячеслава Володина спикером Госдумы в 2016-м. Свидетельство о регистрации ресурса выдано Роскомнадзором в сентябре 2017 года. Как отметил собеседник газеты, в центре внимания спикера, который подчеркивал роль медиа и его популярность, были цитируемость, просмотры и раскрутка в соцсетях.

«Дума-ТВ» Дмитрий Бадовский
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