Дмитрий Бадовский назначен главным редактором «Дума ТВ»

Политолог Дмитрий Бадовский стал главным редактором «Дума ТВ» — одного из основных информационных ресурсов Госдумы. О назначении сообщили источники «Ведомостей» в парламенте. Информация о новом главреде также появилась на сайте телеканала.

Бадовский — выпускник политологического отделения философского факультета МГУ. Он работал в НИИ социальных систем МГУ. В 2012 году Бадовский возглавил Институт социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ). Среди его достижений источник издания назвал организацию работы ИСЭПИ и формирование повестки.

«Дума ТВ» было создано после назначения Вячеслава Володина спикером Госдумы в 2016-м. Свидетельство о регистрации ресурса выдано Роскомнадзором в сентябре 2017 года. Как отметил собеседник газеты, в центре внимания спикера, который подчеркивал роль медиа и его популярность, были цитируемость, просмотры и раскрутка в соцсетях.