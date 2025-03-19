В специях нашли кишечную палочку и канцерогены

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) призывает правительство РФ усилить контроль за качеством специй и приправ, сообщает «Коммерсант». В ходе проверок выяснилось, что в 50% исследованных образцов содержатся канцерогены, мутагены и токсичные вещества, кишечная палочка, а также превышены допустимые нормы наличия микроорганизмов. Союз направил соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, предложив ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на специи и приправы, а также ужесточить требования к их производителям.

Согласно данным НСЗПП, наиболее серьёзные нарушения зафиксированы в следующих продуктах:

«Приправа для шашлыка» («Приправыч») и «Приправа универсальная» («Спайс мастер») — уровень КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) превышен в 40 раз.

Продукция АО «Проксима» («Приправыч»), включая «Приправу для холодца и зельца», «Приправу для блюд из картофеля» и «Перец черный молотый», — выявлено максимальное количество бактерий группы кишечной палочки.

Если в 2024 году превышение допустимых норм фиксировалось лишь в отдельных образцах, то в 2025 году ситуация ухудшилась: нарушения выявлены уже в половине исследованных товаров.

НСЗПП предлагает ввести минимальные розничные цены на специи, аналогично алкоголю и табаку, чтобы вытеснить с рынка некачественные и фальсифицированные товары. По мнению главы союза Павла Шапкина, цена ниже 500 рублей за килограмм перца или паприки — признак суррогата.

Также обсуждается включение приправ и специй в перечень продукции, подлежащей усиленному контролю качества, как это сделано с молочной продукцией и детским питанием. Союз также призывает обязать всех поставщиков сырья регистрироваться в реестре Минпромторга.

Издание отправило запрос в Минпромторг и аппарат премьер-министра. Но «Коммерсант» не получил комментариев. Однако, по словам Павла Шапкина, НСЗПП уже получил уведомление, что предложение о введении новых мер контроля будет рассмотрено профильными ведомствами.