В соцсети X появится возможность совершать покупки

Социальная сеть X (ранее — Twitter), принадлежащая Илону Маску, добавила возможность совершать платежи и инвестировать. С помощью новых функций платформа постепенно превращается в полноценное «супер‑приложение», сообщает генеральный директор соцсети Линда Яккарино в интервью газете Financial Times.

В частности, в X интегрирован цифровой кошелёк с функцией P2P‑переводов, подключённый к Visa. Пользователи смогут пополнять баланс и переводить средства друзьям прямо в соцсети.

Яккарино пообещала, что в скором времени пользователи смогут вести «полноценную финансовую жизнь на платформе»: платить за пиццу, инвестировать, торговать активами. В перспективе компания планирует выпустить собственную кредитную или дебетовую карту.

Кроме того, X запустит реалити‑шоу Going Public, где зрители могут инвестировать прямо во время эфира. Просмотр шоу будет доступен с функцией «click‑to‑invest».

Эксперты издания отметили, что нововведения отражают стремление Илона Маска превратить соцсеть в универсальное приложение, которое объединяет функции общения, платежей и покупок, аналогично китайскому WeChat.

Ранее сообщалось, что российский холдинг также планирует создать аналог WeChat. Так, VK разрабатывает цифровую платформу Max, которая объединит мессенджер, мини-приложения, конструктор чат-ботов и платежную систему.